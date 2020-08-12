Цокает клювом и хочет лететь: В Тверской области скоро выпустят на волю ушастую сову

Хищная птица показывает характер. Фото: стопкадр видео из паблика центра "Ромашка"/https://vk.com/club114776276

«Хорошо, что она не потеряла полностью свои силы и посаженная в садок с большим аппетитом съела сразу двух мышей, а за ночь еще двух…» - написали в посте в паблике центра «Ромашка» биологи.

Как писала «КП-Тверь», эта ушастая и глазастая лесная красавица два месяца назад пополнила совиную компанию в реабилитационном центре для диких животных «Ромашка», расположенном в 160 километрах от Твери. Картонную коробку с ней в центр привез незнакомый мужчина. Он нашел птицу в лесу со сломанным крылом…

Как рассказали организаторы и хозяева центра биологи-супруги Мурашовы, сова была обессилена и истощена, похоже, питалась после ранения очень плохо, «разве что лягушками».

Такой она была в начале лечения. Фото: из паблика центра "Ромашка"/https://vk.com/club114776276

Их стараниями ушастая сова полностью пришла в себя, окрепла, не растеряв своих природных инстинктов. При приближении человека грозно раскрывает крылья и агрессивно цокает клювом, издает угрожающие звуки.

- Это взрослая дикая сова, которую можно спокойно отпускать на волю, - прокомментировала для «КП-Тверь» Яна Мурашова. - Крыло у нее полностью срослось, все кости целы, всё хорошо. Как только позволит погода, буквально в ближайшие дни мы ее отпустим в дикую природу.

Яна также рассказала, что сейчас в центре находится не меньше 50 сов: есть и неясыть, и болотные совы… А еще те самые 20 сипух, которых из-за коронавируса пока так и не смогли выпустить на волю. «КП-Тверь» писала и про них.

- Их необходимо выпускать в Краснодарском крае, на юге, в ареоле обитания, - напомнила Яна Мурашова. - Из-за пандемии возникли проблемы с их доставкой до места. Но мы надеемся, что в сентябре сможем наконец отправить их в дикую природу.

Справка «КП»

Ушастая сова похожа на болотную сову, но отличается от нее большими ушными пучками, состоящими из шести перьев, более коротким первым маховым пером (короче четвертого) и окраской. Общий тон окраски - тот же, серо-бурый с пестрыми пятнами и с белой грудкой. Обыкновенная ушастая сова обитает исключительно в лесах, предпочитая хвойный лес чернолесью, так как здесь она менее заметна по своей окраске. Область ее гнездования занимает Европу и северную Азию.