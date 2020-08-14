Коронавирус в Твери, последние новости на 14 августа 2020 года: около 3,7 тысяч тверских подростков смогли подработать летом

Графика: Катерина МАРТИНОВИЧ

Всего на утро 14 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4959 человек, инфицированных COVID-19 (+28 заболевших за последние сутки).

833 человек (+ 13) изолированы.

3963 человека (+14) выздоровели.

163 (+3) человека умерли.

Графика: Яндекс

Несмотря на пандемию, во время летних каникул тверские подростки смогли подзаработать на временных работах.

3713 подростков были устроены на временную работу во время летних каникул - такую статистику приводят в правительстве региона.

По сравнению с 2019 годом за июнь-август 2020 года выросла средняя заработная плата для подростков: за две недели работы они получали от 6 до 8,5 тысяч рублей. Региональные власти субсидируют часть затрат работодателей, трудоустроивших молодежь. В 2020 году субсидию смогли получить 130 компаний региона.

В службах занятости региона подросткам были готовы предложить следующую работу: участие в благоустройстве и озеленении территорий, сезонных сельскохозяйственных работах, приведении в порядок воинских захоронений.