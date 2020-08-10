Коронавирус в Твери, последние новости на 10 августа 2020 года: Гергиев - на площади, флаг - на Эльбрусе

Некоторые из зрителей дарили Гергиеву цветы. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Всего на утро 10 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4846 человек, инфицированных COVID-19 (+28 заболевших за последние сутки).

765 человек (+ 26) изолированы.

3923 человек выздоровели.

158 человек (+2) умерли.

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В Твери накануне дали концерт на площади Славы. Да какой концерт! Выступал симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Музыканты почти полтора часа исполняли произведения Петра Чайковского.

Этот концерт - один серии выступлений оркестра Мариинки в разных городах в рамках Московского пасхального фестиваля. он в этом году ожидаемо посвящен 75-летию Великой Победы.

В Твери власти приняли меры необходимой санитарной предосторожности. Стулья на площади расставили на дистанции друг от друга, зрителей пускали только по пригласительным билетам. А на соседних улицах, чтобы ничего не мешало музыке внимать, на время перекрыли движение.

А пока в Твери готовились к концерту, флаг города оказался на вершине Эльбруса. Его туда доставил наш земляк-путешественник Александр Заборов. Во время восхождения на высочайший пик в Европе он встретил самого Федора Конюхова. Кого-кого, а вот этого человека точно никакие невзгоды и вирусы не сломят. Впрочем, когда требовалось соблюдать изоляцию, Федор Конюхов это смиренно делал...

Графика: ПТО

оркестра Мариинки в