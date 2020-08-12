Коронавирус в Твери, последние новости на 12 августа 2020 года: “Кожаный мяч» и бесплатная школьная форма

Новый учебный год не за горами. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Всего на утро 12 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4901 человек, инфицированных COVID-19 (+27 заболевших за последние сутки).

803 человек (+ 12) изолированы.

3937 человек (+14) выздоровели.

161 человек (+1) умерли.

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Жизнь налаживается - в регионе постепенно снимаются коронавирусные ограничения. Уже работают, фитнес зал, торговые центры, филармония, цирк, другие очаги культуры.

А с 11 августа в Тверской области стартовали зональные соревнования регионального этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2005-2006 годов рождения. Играют в Твери, Вышнем Волочке, Ржеве и Максатихе.

Турнир «Кожаный мяч» является самым массовым соревнованием по футболу на территории России. В Тверской области игры проводятся в трех возрастных группах юношей и двух возрастных группах девушек.

В финале, который состоится в Твери 14 августа, примут участие 4 команды-победительницы зональных соревнований.

Команда, занявшая 1 место на региональном финале, будет представлять Верхневолжье в городе-герое Волгограде, на III этапе Всероссийских соревнований. Ещё одна хорошая новость. На этот раз для семей, где много ребятишек.

Более 12 тысяч детей из многодетных семей, посещающих с первого по пятый класс включительно, будут обеспечены школьной формой. Решение принято сегодня на заседании областного правительства в минувший вторник.

Форму производят только тверские производители.

Такая господдержка многодетных семей и одновременно производителей в Центральном федеральном округе реализуется впервые .