Коронавирус в Твери, последние новости на 11 августа 2020 года: цирк, филармония и досуговые центры вновь открыты для посетителей

В Твери можно снова сходить в цирк.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Всего на утро 11 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4874 человек, инфицированных COVID-19 (+28 заболевших за последние сутки).
791 человек (+ 26) изолированы.
3923 человек выздоровели.
160 человек (+2) умерли.
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Вечером 10 августа региональные власти объявили об очередном этапе снятия ограничений, введённых в связи с эпидемией ковида. Возобновляют работу филармония и цирк, разрешена работа кружков и студий в культурно-досуговых учреждениях.
Соответствующее постановление подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Посещение вышеуказанных очагов культуры разрешено при соблюдении санитарно-эпидемических норм, в частности, зрительские места должны заполняться не более чем на 50%.
Кроме того, в культурно-досуговых учреждениях возобновлена работа студий, кружков и народных коллективов.
Напомним, в регионе режим повышенной готовности в связи с пандемией был введён 17 марта. Позднее, когда количество заболевших стало уменьшаться, власти стали постепенно снимать ограничения.
Так в регионе уже возобновили работу торговые центры, точки общепита, предприятия сферы услуг, гостиницы.
Возобновлена работа стоматологических и частных медицинских клиник. Работают частные и стоматологические поликлиники. В больницах делают плановые операции.
Можно посетить кино, театры, музей, экскурсии, поисковики выехали на Вахту памяти. Детишки ходят в детсады, работают загородные детские лагеря.
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