Коронавирус в Твери, последние новости на 11 августа 2020 года: цирк, филармония и досуговые центры вновь открыты для посетителей

В Твери можно снова сходить в цирк. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего на утро 11 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4874 человек, инфицированных COVID-19 (+28 заболевших за последние сутки).

791 человек (+ 26) изолированы.

3923 человек выздоровели.

160 человек (+2) умерли.

График: Яндекс

Вечером 10 августа региональные власти объявили об очередном этапе снятия ограничений, введённых в связи с эпидемией ковида. Возобновляют работу филармония и цирк, разрешена работа кружков и студий в культурно-досуговых учреждениях.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Посещение вышеуказанных очагов культуры разрешено при соблюдении санитарно-эпидемических норм, в частности, зрительские места должны заполняться не более чем на 50%.

Кроме того, в культурно-досуговых учреждениях возобновлена работа студий, кружков и народных коллективов.

Напомним, в регионе режим повышенной готовности в связи с пандемией был введён 17 марта. Позднее, когда количество заболевших стало уменьшаться, власти стали постепенно снимать ограничения.

Так в регионе уже возобновили работу торговые центры, точки общепита, предприятия сферы услуг, гостиницы.

Возобновлена работа стоматологических и частных медицинских клиник. Работают частные и стоматологические поликлиники. В больницах делают плановые операции.

Можно посетить кино, театры, музей, экскурсии, поисковики выехали на Вахту памяти. Детишки ходят в детсады, работают загородные детские лагеря.