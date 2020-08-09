Коронавирус в Твери, последние новости на 9 августа 2020 года: праздник спорта с казачьей джигитовкой

На ипподроме День физкультурника встретили по-казачьи. Фото: администрация Твери

Всего на утро 9 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4818 человек, инфицированных COVID-19 (+27 заболевших за последние сутки).

739 человек (+ 11) изолированы.

3923 человек (+13) выздоровели.

156 человек (+3) умерли.

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Вчерашний день в Твери прошел под знаком ЗОЖ и спорта. В областной столице, в общем-то позабыв о коронавирусе, весело, с казачьей лихостью и народной удалью, постарались достойно отметить День физкультурника.

Сильно массовым праздник физической культуры не получился. И слава богу, как говорится. Все-таки не стоит давать коронавирусу лишних шансов разгуляться. А как недавно в комментарии «КП-Тверь» отметил главный эпидемиолог областного министерства здравоохранения Александр Раздорский, основным фактором риска распространения ковида остаются массовые скопления людей.

Пожалуй одни из самых интересных и уж точно самых зрелищных событий Дня физкультурника произошли на Тверском ипподроме. Там праздник спорта встретили по-казачьи лихо, продемонстрировав зрителям трюки джигитовки. Народу, впрочем, пришло немного.