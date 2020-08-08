В Тверской области за семь месяцев в ДТП травмы получили 103 ребенка, четверо погибло. Еще одна девочка была сбита машиной и скончалась в начале августа. Фото: УГИБДД России по Тверской области

Каждый день ленты новостей различных порталов в любом регионе страны выдают новые сообщения о ДТП и пострадавших в них людях (и животных, кстати). Тверская область — не исключение. Сейчас в Верхневолжье у всех на слуху недавняя трагедия — гибель троих подростков, ехавших на скутере.

Напомним: подростки — 15-летний мальчик вместе со своим 14-летними другом и подругой — ехали в полночь на скутере без прав на управление (они выдаются только с 16 лет) по дороге Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. Совершая обгон, на встречу им вылетела иномарка, за рулем которой был на тот момент еще сотрудник УВД на Московском метрополитене (он был трезв, кстати). Избежать столкновения не удалось, дети погибли…

До этого ДТП в результате аварии в нашем регионе в этом году погиб один подросток. А в начале августа в ДТП в Торжке оборвалась пятая за этот год детская жизнь — погибла девочка. Она попала под машину, переходя дорогу по «зебре».

«КП»-Тверь» в пресс-службе управления ГИБДД по Тверской области сообщили, что количество погибших в ДТП детей на данный момент свыше чем в два раза больше, чем было за такой же период в прошлом. В 2019-ом на начало августа дорожные аварии унесли жизни двух детей.

При этом Госавтоинспекция констатирует, что за семь месяцев нынешнего года в регионе произошло на 31% меньше ДТП с участием детей, чем в прошлом. Всего до августа ГИБДД было зафиксировано 92 таких аварии. Различные травмы и ранения в них получили 103 несовершеннолетних. Это также меньше, чем в прошлом году за данный период. Тогда пострадало 142 ребёнка.

60 из пострадавших в этом году были пассажирами транспортных средств.

При этом по вине перевозивших их водителей произошло 21 ДТП или 56,2% от общего количества ДТП с участием детей-пассажиров. в результате 24 ребенка получили травмы.

26 из пострадавших детей в этом году в ДТП были пешеходами. 13 из них виноваты сами. Семеро ребят выходили из-за транспортных средств, пятеро пытались перейти дорогу в неположенном месте, один ребенок выехал на проезжую часть на роликах. При этом под колеса на «зебре» по вине водителей угодили девять подростков. В прошлом году было гораздо больше - 23.

Что характерно, больше всего жертв ДТП среди детей в этом году собрал июль, когда дети отдыхают от школ и часто предоставлены сами себе. На этот месяц пришлось больше трети от всех аварий с детьми и примерно треть же пострадавших ребят.

Сухие цифры статистики за этот месяц таковы: 32 дорожно-транспортных происшествия с несовершеннолетними, в которых 3 ребенка погибли и 34 получили ранения. При этом 7 детей получили травмы при езде на велосипеде, двое — на мотоциклах.