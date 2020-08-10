Студентов обяжут носить маски, а перед входом в вуз у всех будут измерять температуру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Можно ли найти более сплочённых людей, чем студенты? Но в новом учебном году придётся разобщиться - так велел Роспотребнадзор в связи с пандемией коронавируса. Правила «студенческого раскола» перечислены в официальных рекомендациях ведомства. Изменения коснутся как организации учебного процесса, так и условий жизни в студенческих общежитиях.

Давайте разберёмся, что же изменится в студенческом быту в 2020-21 учебном году.

Расписание пар и общие правила

Санитарные врачи рекомендуют изменить время начала занятий и перерывов на отдых для студентов разных групп в целях их максимального разобщения.

Перед входом в вуз у всех будут измерять температуру. Санитарные врачи рекомендуют проходить эту процедуру всем студентам, педагогам и персоналу не реже двух раз в день. Если у студента обнаружится высокая температура, его изолируют до приезда врачей.

Заочные и вечерние группы по возможности будут переводиться на дистанционку.

Педагоги старше 65 лет и имеющие хронические заболевания будут вести занятия также дистанционно.

Аудитории

За каждой учебной группой закрепляется аудитория, где должны проводиться все занятия. Правда, как это будет реализовано на практике, учитывая, что на лекцию к одному преподавателю часто собирают аудиторию из многих групп, сказать сложно.

Наверное, по этой причине данная рекомендация сформулирована как необязательная: «закрепить за группами аудитории при возможности».

Дезинфекция

При входе в вуз, а также в помещениях общего пользования, санузлах и столовых должны быть антисептики для обработки рук.

Во всех помещениях надлежит проводить ежедневную влажную уборку. Генеральная уборка - еженедельно.

Не реже чем каждые четыре часа и по завершении учебного дня все контактные поверхности (столы, перила, выключатели, дверные ручки и т.д.) в аудиториях, санузлах и столовых должны обрабатываться антисептиками.

Режим ношения масок

В рекомендациях Роспотребнадзора «О профилактике заболеваемости COVID-19 в организациях высшего образования» под пунктом 1.8 значится необходимость «обеспечения студентов, педагогического состава и персонала запасом одноразовых или многоразовых масок».

Вуз должен контролировать соблюдение режима ношения масок студентами и всеми работниками. Маски необходимо менять в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Находиться без масок разрешается студентам на занятиях творческой направленности, а педагогам - во время чтения лекций.

Физкультура

Занятия физической культурой должны проводиться на свежем воздухе, если позволяет погода. В помещениях ребята из разных групп смогут заниматься только в разное время.

Иностранные студенты

К занятиям допускаются. Но только после 14-дневной изоляции (со дня въезда в Россию), а также обязательного обследования на COVID-19 на 10-12-й день со дня въезда. Обследование должно быть проведено методом ПЦР (полимеразная цепная реакция - высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики).

Обеды

Столовые, действующие в вузах, должны строго подчиняться методическим рекомендациям, разработанным Роспотребнадзором для организаций общепита в условиях сохранения опасности распространения коронавируса.

Если собственной столовой при вузе нет, то для приёма пищи придётся выделить специальное помещение, оборудованное раковиной и дозатором для дезинфекции рук. В прочих аудиториях и на рабочих местах перекусывать запрещается.

Общежития

Студенческие «общаги» будут функционировать как обычно, но с учётом противоэпидемических мероприятий.

На входе всем будут измерять температуру. Студентов с повышенной температурой или признаками ОРВИ изолируют до приезда медиков. При входе в холле общежития, а также в помещениях общего пользования, санузлах и столовой должны быть антисептики для обработки рук.

Для иностранцев в общежитии оборудуют комнату для проведения карантина после приезда в Россию.

Персонал должен быть обеспечен масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Использованные маски собирают и утилизируют централизованно.

Общежитие должно регулярно проветриваться. Во всех помещениях общего пользования предписано ежедневно делать влажную уборку. Все контактные поверхности обрабатывать дезсредствами. Генеральная уборка делается еженедельно.

Массовые мероприятия

Любые мероприятия с участием студентов из разных групп под запретом. Значит, традиционное посвящение в студенты у первокурсников вряд ли состоится.

Остаётся вопрос, насколько действенна будет эта мера, а также другие усилия по «максимальному разобщению», учитывая, что в общежитии студенты будут жить все вместе, а потом ещё и встречаться на занятиях со своими местными одногруппниками.