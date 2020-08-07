Судьи Арбитражного суда Тверской области отчитались о доходах и имуществе

В декларации судьи вписывают свои зарплаты и другой доход, сведения о недвижимости и личном транспорте. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Вместе со своими коллегами из Тверского областного суда декларации о доходах за 2019 год обнародовали и арбитражные судьи. Сведения размещены на сайте Арбитражного суда Тверской области.

В документ внесена информация о доходах и имуществе самих судей, а также их супругов. «КП»-Тверь» традиционно рассказывает, что учтено в декларациях руководства арбитража и других судей его состава.

Председатель Арбитражного суда Тверской области Елена Романова задекларировала 3 млн 892 тыс. 601 рубль доходов. В собственности председатель суда имеет две квартиры площадью 40,7 и 61,3 кв. м. Больше никакого имущества, подлежащего декларированию, в документ не внесено.

Заместитель председателя Арбитражного суда Тверской области Любовь Голубева внесла в декларацию 2 млн 431 тыс. 623 рубля дохода. В собственности у судьи земельный участок (860 кв. м), квартира (89,4 кв. м) и гараж. Есть ещё полквартиры площадью 61,8 кв. м (в долевой собственности). Имеется авто - кроссовер «Фольксваген Тигуан».

Заместитель председателя Арбитражного суда Тверской области Олег Белов, согласно декларации, получил годовой доход в 2 млн 406 тыс. 587 рублей. В долевой собственности у него 1/4 квартиры площадью 34,9 кв. м и половина квартиры площадью 47,5 кв. м. Олег Белов обладатель машины «Мицубиси Паджеро Спорт». Супруга судьи задекларировала 4 млн 711 тыс. 30 рублей. Квартир и машин у неё в собственности нет.

Председатель состава Арбитражного суда Тверской области Анна Белова задекларировала 2 млн 174 тыс. 310 рублей. Судье принадлежит треть квартиры площадью 66,6 кв. м. На Анну Белову также зарегистрированы две машины - «Лада Калина» и «Киа Рио». Супруг судьи задекларировал 926 тыс. 974 рубля годового дохода. В собственности он имеет земельный участок (715 кв. м) и жилой дом (108 кв. м).

Председатель состава Арбитражного суда Тверской области Ольга Истомина внесла в декларацию 7 млн 399 тыс. 547 рублей. У Ольги Истоминой есть две квартиры (67,5 и 58,7 кв. м), два земельных участка равной площади (по 779 кв. м), дачный дом (60 кв. м) и одна четверть квартиры в Болгарии площадью 48 квадратов (в долевой собственности). Еще одна четверть той же квартиры принадлежит супругу судьи. У него также есть гараж и машина «Мицубиси Лансер». Муж Ольги Истоминой задекларировал 384 тыс. 194 рубля дохода.

Председатель состава Арбитражного суда Тверской области Олег Куров отчитался о 3 млн 61 тыс. 783 рублях дохода. Ему принадлежит квартира (91,1 кв. м) и 14/1000 долей в собственности нежилого помещения площадью 2552,5 кв. м. Супруга судьи задекларировала 493 тыс. 670 рублей дохода, квартиру (51,2 кв. м) и автомобиль «Фольксваген Тигуан».

Председатель состава Арбитражного суда Тверской области Андрей Матвеев опубликовал сведения о доходе в 2 млн 265 тыс. 920 рублей. Квартиры или земли у него в собственности нет, только авто - компактный кроссовер «Ниссан Хtrail». Жена судьи задекларировала 329 тыс. 969 рублей дохода. Она владеет тремя земельными участками (573, 600 и 634,2 кв. м), дачей (34,7 кв. м), жилым домом (66,9 кв. м) и одной третью квартиры в 53 квадрата.

Председатель состава Арбитражного суда Тверской области Александр Пугачёв задекларировал 2 млн 333 тыс. 329 рублей дохода. У него имеется квартира (41 кв. м), жилой дом (48 кв. м) и ещё половина дома площадью 85,4 кв. м, гараж и два земельных участка: один принадлежит ему целиком (150 кв. м), второй - в долевой собственности (1/2 от 130 кв. м). На супругу судьи зарегистрирован автомобиль «Ауди Q5». Жена судьи задекларировала также 1 млн 309 тыс. 723 рубля годового дохода.

Среди остальных судей арбитража самый крупный доход за 2019 год задекларировала судья Татьяна Кольцова. Её годовой доход составил 3 млн 265 тыс. 432 рубля. В собственности у судьи 3/4 доли квартиры площадью 68,9 кв. м и мини-кроссовер «Хонда HR-V».

Самый невысокий доход среди всех арбитражных судей задекларировала судья Анна Першина: 1 млн 27 тыс. 696 рублей. В долевой собственности у Анны Першиной имеется треть квартиры (185,8 кв. м). За ней также числится парковочное место и авто «Шкода Октавия». Супруг судьи владеет половиной квартиры (44,8 кв. м), 5/36 долями земельного участка (630 квадрата) и дома (63,8 кв. м), а также машиной «УАЗ Патриот» и колёсным трактором «Беларусь».