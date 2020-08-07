Коронавирус в Твери, последние новости на 7 августа 2020 года: традиционные школьные линейки 1 сентября и губернаторская программа по плаванию

Прямой эфир с губернатором Игорем Руденей- фото из эфирной студии. Фото: ПТО

Всего на утро 7 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4763 человек, инфицированных COVID-19 (+26 заболевших за сутки).

723 человек (+ 6) изолированы.

3887 человек (+17) выздоровели.

153 человек (+3) умерли.

Графика: Яндекс

Вечером 6 августа прошёл традиционный вечерний телеэфир губернатора Игоря Рудени - в рамках таких эфиров глава региона рассказывает, как жить будет область в условиях пандемии коронавируса.

В этот раз говорили о детях, точнее, как сохранить их здоровье в каникулы - в регионе стартовала кампания по профилактике дорожного травматизма и о том, будет организован учебный процесс в новом учебном году.

Итак, учебный год во всех школах Верхневолжья начнется, как обычно, 1 сентября с традиционных линеек.

- Мы планируем провести первое сентября в классическом, очном режиме. Первоклассники пойдут в школу, по традиции, за руку с выпускниками. В этот же день с небольшой разницей во времени будут проходить линейки вторых, третьих и четвертых классов. Мы возвращаемся к привычной жизни, но сохраняем профилактические меры эпидемиологической безопасности, – подчеркнул Игорь Руденя.

Что до стартовавшей в Верхневолжье масштабной профилактической кампании по предупреждению детского травматизма, то тут губернатор заметил:

- Ситуация с коронавирусом в этом году внесла коррективы в работу летних оздоровительных лагерей. Большинство детей и подростков региона проводят каникулы дома, на дачах, за городом, зачастую находясь без должного присмотра со стороны взрослых. Как следствие, возросло количество происшествий с детьми.

Игорь Руденя призвал родителей, всех взрослых более ответственно относиться к безопасности детей:

- Не надо делать такие подарки детям как скутеры, мопеды, велосипеды без должного инструктажа, без объяснений правил дорожного движения, поведения в общественных местах. Сегодня самое главное побороть равнодушие взрослых, не только родителей, но и всех тех, кто находится рядом с детьми. Только личное участие взрослых научит детей безопасному поведению.

Ещё одним нововведением, которое поможет школярам выжить в форс-мажорной ситуации на воде, станет региональная программа по обучению школьников плаванию.

В рамках этой программы детей из одних муниципальных образований, где нет бассейнов, будут возить в другие, чтобы провести хотя бы минимальные уроки по обучению плаванию. Сейчас программа в стадии обсуждения.