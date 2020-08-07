Сколько зарабатывают судьи: Тверской областной суд обнародовал декларации за 2019 год

Судьи по закону обязаны отчитываться о своих доходах ежегодно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверские судьи, как того требует закон, обнародовали сведения о своих доходах и имуществе за 2019-й год. На сайте Тверского областного суда опубликованы декларации председателя и других судей.

В документе учтены не только их заработки по основному месту работы, но и другие доходы, например, пенсия, деньги, официально заработанные на преподавательской и научной деятельности, доходы от банковских вкладов.

Как полагается, декларации также содержат сведения о доходах и имуществе супругов судей.

Председатель Тверского областного суда Александр Карташов задекларировал годовой доход в 4 млн 465 тыс. 343 рублей. В пользовании (не в собственности) у Александра Юрьевича квартира площадью 164,7 кв.м, и машино-место на 15 квадратов.

Супруга председателя областного суда отчиталась о доходе в 1 млн 383 тыс. 851 рублей. В общей совместной собственности, как и годом ранее, за ней значится участок под индивидуальное жилищное строительство (1500 кв. м) и жилой дом на 250 кв. м. Машину супруга Александра Карташова тоже не меняла, это по-прежнему «паркетник» премиум класса «Лексус RX 200 Т».

Председатель судебного состава Галина Демьянова отчиталась о доходе в 3 млн. 363 тыс. 739 рублей. В собственности – жилой дом на 400 кв.м, участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1196 кв.м и кроссовер «Ауди Q3»,.

Председатель судебного состава Валерий Цветков опубликовал сведения о 2 млн. 452 тыс. 898 рублях годового дохода. В собственности недвижимость: 43/100 доли в жилом доме площадью 174,9 кв.м. и такая же доля земельного участка под дома жилой застройки (общая площадь участка - 887,6 квадратов). Задекларированы также два легковых автомобиля – «Тойота Хайлендер» и «Рено Флюенс».

Супруга Валерия Цветкова вписала в декларацию аналогичные доли в жилом доме и земельном участке, а также 728 тыс.151 рубль годового дохода.

Из остальных судей самый высокий доход за 2019 год задекларировал судья Геннадий Горбачёв: 4 млн 581 тыс.627 рублей. В общей долевой собственности с ребёнком у него есть квартира 100,6 кв.м. Супруга судьи имеет автомобиль «Опель Корса» и задекларировала 325 тыс. 296 рублей дохода.

На втором месте доход судьи Ольги Голубевой: 3 млн 331 тыс. 597 рублей. В собственности у судьи одна четвёртая часть квартиры площадью 62,9 квадратов и автомобиль «Тойота Королла». В пользовании (не в собственности) – две квартиры (64,1 и 44,9 кв.м).

И третье место по величине доходов – у судьи Владислава Нехаева: 3 млн 174 тыс. 756 рублей. Владислав Нехаев владеет земельным участком под индивидуальную жилую застройку (5300 кв.м) и кроссовером «Тойота Хайлендер». У супруги судьи имеется две квартиры (76,3 и 67,4 кв.м), а также машино-место 12,5 кв.м. Жена Владислава Нехаева внесла в декларацию 129 тыс. 616 рублей годового дохода.

Наименьший доход за 2019 год задекларировала судья Ксения Климова: 2 млн 092 тыс. 696 рублей. Судья имеет квартиру 56,6 кв. метров.

На втором с конца месте – доход судьи Юлии Комаровой: 2 млн 190 тыс. 729 рублей. В собственности у Юлии Комаровой одна вторая доля квартиры площадью 53,6 кв.м и машина «Киа Sportage».

И судья Татьяна Тарасюк задекларировала за 2019 год 2 млн 414 тыс. 517 рублей. Судья владеет квартирой площадью 37,7 кв.м.