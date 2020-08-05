2020-08-05T12:22:13+03:00
Общество

Генеральный подрядчик Калининской АЭС отмечает 35-летний юбилей

1 августа 2020г. генеральный подрядчик Калининской АЭС «Калининатомэнергоремонт» (КАЭР) отметил 35-летний юбилей
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Фото: Дмитрий ЕрмаковФото: Дмитрий Ермаков
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Сергей БОЙКО

Предприятие, образованное в 1985 году, выполняет техническое обслуживание, ремонт и модернизацию оборудования атомной станции.

«Вот уже 35 лет КАЭР идет нога в ногу с Калининской АЭС, выполняя широкий комплекс задач на энергоблоках станции. Высокое качество и своевременность проводимых работ служат основой для выстраивания прочных партнерских отношений между предприятиями», - отметил заместитель главного инженера Калининской АЭС по ремонту Олег Волков.

На Калининской АЭС ремонтная организация обслуживает турбины и системы вентиляции, насосы и трубопроводы, электродвигатели, трансформаторы, выполняет все методы контроля и виды сварки, самостоятельно изготавливает отдельные единицы нестандартного оборудования.

По словам Олега Волкова, атомная станция полагается на возможности «Калининатомэнергоремонта» в решении наиболее важных и ответственных производственных задач. Например, таких как долгосрочная программа повышения мощности и продления срока службы энергоблоков. Комплекс работ, который был выполнен совместными усилиями подразделений атомной станции и ремонтной организации, позволил достичь целевых показателей инвестиционной программы: эксплуатационный ресурс блоков №1 и №2 был увеличен на 11 лет и 21 год соответственно.

«Калининатомэнергоремонт» является одним из филиалов АО «Атомэнергоремонт» – крупнейшего в России специализированного ремонтного предприятия, выполняющего уникальные операции для российской и зарубежной атомной отрасли. В числе уникальных направлений работы - техническое обслуживание и замена армоканатов системы преднатяжения защитной оболочки энергоблоков на всех атомных станциях России.

По мнению директора КАЭР Владимира Митяшина, будущее ремонтной организации динамичное и перспективное. «Главный курс на ближайшие годы – дальнейшая успешная работа на результат и достижение заявленных показателей. Предприятие планирует и далее развиваться на международном рынке работ по техническому обслуживанию энергоблоков с водо-водяными реакторами ВВЭР-1000», - сказал В.Митяшин.

Фото: Дмитрий Ермаков

Фото: Дмитрий Ермаков

Фото: Дмитрий Ермаков

Фото: Дмитрий Ермаков

ИСТОЧНИК KP.RU

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