Генеральный подрядчик Калининской АЭС отмечает 35-летний юбилей

Сергей БОЙКО

Предприятие, образованное в 1985 году, выполняет техническое обслуживание, ремонт и модернизацию оборудования атомной станции.

«Вот уже 35 лет КАЭР идет нога в ногу с Калининской АЭС, выполняя широкий комплекс задач на энергоблоках станции. Высокое качество и своевременность проводимых работ служат основой для выстраивания прочных партнерских отношений между предприятиями», - отметил заместитель главного инженера Калининской АЭС по ремонту Олег Волков.

На Калининской АЭС ремонтная организация обслуживает турбины и системы вентиляции, насосы и трубопроводы, электродвигатели, трансформаторы, выполняет все методы контроля и виды сварки, самостоятельно изготавливает отдельные единицы нестандартного оборудования.

По словам Олега Волкова, атомная станция полагается на возможности «Калининатомэнергоремонта» в решении наиболее важных и ответственных производственных задач. Например, таких как долгосрочная программа повышения мощности и продления срока службы энергоблоков. Комплекс работ, который был выполнен совместными усилиями подразделений атомной станции и ремонтной организации, позволил достичь целевых показателей инвестиционной программы: эксплуатационный ресурс блоков №1 и №2 был увеличен на 11 лет и 21 год соответственно.

«Калининатомэнергоремонт» является одним из филиалов АО «Атомэнергоремонт» – крупнейшего в России специализированного ремонтного предприятия, выполняющего уникальные операции для российской и зарубежной атомной отрасли. В числе уникальных направлений работы - техническое обслуживание и замена армоканатов системы преднатяжения защитной оболочки энергоблоков на всех атомных станциях России.

По мнению директора КАЭР Владимира Митяшина, будущее ремонтной организации динамичное и перспективное. «Главный курс на ближайшие годы – дальнейшая успешная работа на результат и достижение заявленных показателей. Предприятие планирует и далее развиваться на международном рынке работ по техническому обслуживанию энергоблоков с водо-водяными реакторами ВВЭР-1000», - сказал В.Митяшин.

Фото: Дмитрий Ермаков