Гарантирующий поставщик электроэнергии поинтересовался у жителей Верхневолжья, как им удобнее оплачивать услуги энергоснабжения

Установив мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт», вы получаете возможность оперативно передать показания прибора учёта электроэнергии, внести плату за потребленную электроэнергию без комиссии, ознакомиться с историей начислений и платежей, перейти на электронную квитанцию, зайти в интернет-магазин и многое другое. Через приложение можно обратиться с вопросом к специалистам компании, а также заказать и оплатить онлайн дополнительные услуги.

Приложение является бесплатным и доступно для устройств, работающих на базе операционных систем Android (начиная с версии 5.0) и iOS. Скачать приложение можно в Google Play Market или AppStore.

Используйте Мобильное приложение АтомЭнергоСбыт, сделайте свою жизнь легче!