2020-08-05T11:59:55+03:00
Общество

Гарантирующий поставщик электроэнергии поинтересовался у жителей Верхневолжья, как им удобнее оплачивать услуги энергоснабжения

Также представители компании рассказали о возможностях Мобильного приложения компании и вручили сувениры с символикой АтомЭнергоСбыта
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Установив мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт», вы получаете возможность оперативно передать показания прибора учёта электроэнергии, внести плату за потребленную электроэнергию без комиссии, ознакомиться с историей начислений и платежей, перейти на электронную квитанцию, зайти в интернет-магазин и многое другое. Через приложение можно обратиться с вопросом к специалистам компании, а также заказать и оплатить онлайн дополнительные услуги.

Приложение является бесплатным и доступно для устройств, работающих на базе операционных систем Android (начиная с версии 5.0) и iOS. Скачать приложение можно в Google Play Market или AppStore.

Используйте Мобильное приложение АтомЭнергоСбыт, сделайте свою жизнь легче!

Удобное приложение Атомэнергосбыт.Удобное приложение Атомэнергосбыт! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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