Спикер парламента Тверской области обсудил с тренерами вопросы развития массового спорта в регионе

На встрече. Фото: ЗСТО

На встречу были приглашены ведущие организаторы и тренеры-педагоги, многие годы занимающиеся развитием самых популярных в Тверской области видов спорта: гребли, лыж, различных единоборств.

- В канун Дня физкультурника мы по традиции вспоминаем и чествуем тверских героев спорта: от Виктора Капитонова и Юрия Михайлова до Ильи Ковальчука и Натальи Непряевой, которые достигают успехов в спорте высших достижений в наши дни, - отметил, открывая дискуссию, Сергей Голубев. - Вместе с тем, мы вместе - власть региона и спортивная общественность - должны решить задачу, как сделать физкультуру и массовый спорт более востребованными для молодого поколения. Исходя из того финансирования, что отрасль имеет сейчас в областном бюджете, нужно так расставить приоритеты, чтобы школьники, молодежь массово занимались спортом, чтобы занятия спортом стали в хорошем смысле модным делом в молодежной среде.

- У нас есть примеры из недавнего прошлого, когда в школы приходили тренеры и приглашали детей заниматься в различных секциях, - напомнил председатель областного парламента. - Сегодня условия изменились, и, прежде всего, растут требования к спортивной инфраструктуре и материально-технической базе занятий.

- Президент России Владимир Путин поставил задачу: каждый год увеличивать число занимающихся спортом, – отметил директор центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», Заслуженный тренер России Николай Ковалев. - У нас в области прорывным событием стало начало строительства гребных баз в Твери. Когда они войдут в строй – однозначно, будет мощный толчок для массовых занятий греблей и спортом вообще.

Потенциал для развития «медалеёмких» гребных видов спорта у нашего региона, обладающего отличными водными ресурсами, по мнению Николая Ковалева, поистине неисчерпаем.

Росту массовой популярности способствует развитие в Твери, в частности, гребли в классе «Дракон». Возрождаются занятия греблей в муниципалитетах: в прошлом году возобновила работу секция в Бологое: отбоя от желающих заниматься нет, дети буквально стоят в очереди. Целесообразно в перспективе для тренировок и сборов гребцов (как тверских, так и из других регионов) использовать сохранившийся потенциал бывших загородных лагерей.

О проблемах самого популярного зимнего вида спорта рассказал Заслуженный работник физической культуры РФ, тренер «Школы высшего спортивного мастерства» Александр Смирнов. По его мнению, дальнейшему развитию двух признанных центров лыжного спорта - баз Чуприяновка и Большое Гришкино - мешает бюджетная и ведомственная разобщенность.

В Чуприяновке по этим причинам не удалось вовремя профинансировать ремонт лыже-роллерной трассы. Здание базы общества «Динамо» в Гришкино спортшкола готова взять в оперативное управление. Даже при небольшой модернизации инфраструктуры и минимальном маркетинге, как отметил Александр Смирнов, здесь можно увеличивать число занимающихся и даже самим зарабатывать: развивать пункт проката лыж, группы здоровья. Всегда востребована трасса и туристами - любителями лыжного спорта.

Спикер областного парламента предложил подключить к решению указанных проблем постоянный комитет по социальной политике, задействовать контакты с главой города Твери. Проблемы с инфраструктурой сдерживают и развитие в нашей области видов единоборств, хотя их популярность и число желающих заниматься год от года только растет.

- Я много езжу по стране - и со спортсменами, и как судья соревнований. В последнее время вижу, как в других регионах обновилась база, - заявил старший тренер «Спортивной школы олимпийского резерва по видам единоборств», Заслуженный тренер России Петр Каверзин. - В Рязани построили современный, просто идеальный Дворец единоборств. В небольшой Сызрани – новый центр с раздвижными трибунами, бассейном, залами для разных видов единоборств, бокса. У нас в Твери в последнее время всё сконцентрировано вокруг ФОК в микрорайоне «Южный», где одновременно идут занятия по единоборствам, тяжелой атлетике, мини-футболу и зачастую спортсмены просто мешают друг другу.

Понятно, что областному центру давно необходим современный Дворец единоборств или многофункциональный центр, где бы проводились соревнования по борьбе и игровым видам спорта. Как отметил Сергей Голубев, варианты создания таких объектов в перспективе рассматриваются. Заделом для них может послужить территория, ныне занимаемая недействующим стадионом «Центральный».

Участники встречи обсудили и другие темы, касающиеся массового спорта в Тверской области: развитие различных видов в муниципальных образованиях области, состояние спортивных залов в сельских школах, вопросы поддержки начинающих тренеров, трудоустройства выпускников спортфака ТвГУ.

В завершение встречи Сергей Голубев еще раз поздравил заслуженных представителей тренерского цеха Верхневолжья с Днем физкультурника, вручил им памятные сувениры Законодательного Собрания.