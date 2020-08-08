Коронавирус в Твери, последние новости на 8 августа 2020 года: льняной костюм от коронавируса

Вот такие льняные костюмы от ковида. Фото:ПТО

Всего на утро 8 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4791 человек, инфицированных COVID-19 (+28 заболевших за сутки).

728 человек (+ 5) изолированы.

3910 человек (+23) выздоровели.

153 человек (0) умерли.

Графика:Яндекс

В Тверской области создали уникальный льняной костюм для медиков от коронавируса.

7 августа возле деревни Пирогово Торжокского района Тверской области прошёл День льняного поля-2020.

Одним из центральных экспонатов, актуальных в условиях пандемии, стал инновационный медицинский комбинезон изо льна, разработанный Кашинским льнокомбинатом совместно с эко-лабораторией РГУ имени Косыгина.

- Этот инновационный костюм подходит для защиты от коронавирусной инфекции. По сравнению с аналогами, импортными и отечественными, из синтетических материалов, наш состоит из натурального сырья. Он обеспечивает 100%-ную защиту, с другой стороны – обладает гигиеническими свойствами, что важно для медиков, которым приходится долго находиться в костюме.

Внутренний слой – это медицинский лен, внешний – дышащая мембрана. Сейчас идут испытания изделия на безопасность, проницаемость, защитные функции. К концу этого года планируем получить регистрационное удостоверение, – пояснил генеральный директор Кашинского льнокомбината Михаил Головлёв.