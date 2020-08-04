Спасатели в Твери регулярно отгоняют детей от тарзанок и просят не прыгать в воду с берега

Когда катер спасателей на приколе - значит на водоёме всё спокойно.Фото: Степан КАМЕНЕВ

Короткий рейд по Волге и Тверце показал, что юные тверичане не прочь нырнуть в воду без присмотра взрослых.

Всего за восемь месяцев этого года в регионе утонуло 15 человек, в купальный сезон – пять. В двух случаях это были дети.

В прошлом году за такой же период погибло 18 человек и тоже двое детей. Этим летом из-за эпидемиологической обстановки не работают летние лагеря, значит дети идут на водоёмы. Ситуация вынуждает спасателей ежедневно вести профилактическую работу с отдыхающими на берегах.

4 августа температура воздуха повысилась до 25 градусов, а вода в Волге достигла отметки 21 градус. Несмотря на то, что официального пляжа в Твери нет, жара гонит горожан из стен душных многоэтажек понежиться на пляже и окунуться.

Людей не останавливает ни отсутствие буйков, ни спасателей на вышках. Купальщики надеются, авось пронесёт…

- Пять минут нужно человеку, чтобы утонуть. За пять минут никакой ГИМС, никакой спасатель никогда в жизни не приедет и не спасёт – констатирует руководитель Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков.

Мальчишки, увидев спсателей, покинули пирс.Фото: Степан КАМЕНЕВ

Проплывая мимо купальщиков, звучит громкоговоритель:

– Граждане отдыхающие, будьте внимательны! Соблюдайте правила безопасности! – повторяет привычную фразу старший инспектор Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тверской области Алексей Подворный.

Отдыхающие улыбаются, никто при дневном свете не собирается на спор переплывать Волгу или совершать иные «подвиги». Зато спасатели наперебой делятся воспоминаниями, как люди устраивают заплывы в вечерний час. В основном, трагедии происходят из-за того, что любовь к плаванию просыпается после распития спиртных напитков.

– Но бывает, что и просто показывают молодецкую удаль. За сутки до дня города, например, мы при патрулировании помогли вернуться на берег двум мужчинам, которые переплывали Волгу, стартовав от стадиона «Химик», – рассказывает председатель Всероссийского общества спасания на водах Сергей Ильюков.

Во время нашего объезда мест отдыха тверичан обнаружили, что пропали все тарзанки, на которых обычно катается молодёжь. Их вешают, в частности, чтобы прыгать с берегов Тверцы. Их срезали, и это правильно.

Однако, на одном из пирсов мы заметили мальчишек лет 9-10, которые собирались сигануть в воду с высоты двух - трёх метров. Ребята пришли в плавках и с полотенцами, вряд ли рассказав о намерениях родителям. Сотрудники ГИМС погрозили юнцам пальцем, и те разошлись.

руководитель Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков хоть и работает на водоёме, ему не до отдыха.Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверецкий мост, около которого мы разворачивались, часто становится местом тусовок. По 5 - 6 человек мальчики и девочки забираются на опоры конструкции и сидят там. Чтобы доплыть обратно часто не хватает сил и приходится просить помощи у ГИМС.

Среди других распространённых проблем – лихачество на гидроциклах без соблюдения правил безопасности. Напомним, в середине июня в Кимрах перевернулся водный скутер, погибли мужчина и мальчик, которые были не в спасательных жилетах. Девочка в жителе смогла выплыть. В этом же месяце, в реке Межа в Нелидово, утонула 13-летняя девочка.

Одно из недавних происшествий закончилось благополучно. В Тверской области на Иваньковском водохранилище в конце июля перевернулась лодка с шестью пассажирами. Все были в спасательных жилетах, людей подобрали отдыхающие на проплывающем мимо катере.