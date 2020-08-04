2020-08-04T19:52:19+03:00
Общество

Спасатели в Твери регулярно отгоняют детей от тарзанок и просят не прыгать в воду с берега

Корреспондент «КП»-Тверь» отправился в регулярный рейд по водоёмам
Степан КАМЕНЕВ
Поделиться:

Рейд ГИМС по Волге и Тверце.Степан КАМЕНЕВ

Изменить размер текста:

Когда катер спасателей на приколе - значит на водоёме всё спокойно. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Когда катер спасателей на приколе - значит на водоёме всё спокойно.Фото: Степан КАМЕНЕВ

Короткий рейд по Волге и Тверце показал, что юные тверичане не прочь нырнуть в воду без присмотра взрослых.

Всего за восемь месяцев этого года в регионе утонуло 15 человек, в купальный сезон – пять. В двух случаях это были дети.

В прошлом году за такой же период погибло 18 человек и тоже двое детей. Этим летом из-за эпидемиологической обстановки не работают летние лагеря, значит дети идут на водоёмы. Ситуация вынуждает спасателей ежедневно вести профилактическую работу с отдыхающими на берегах.

4 августа температура воздуха повысилась до 25 градусов, а вода в Волге достигла отметки 21 градус. Несмотря на то, что официального пляжа в Твери нет, жара гонит горожан из стен душных многоэтажек понежиться на пляже и окунуться.

Людей не останавливает ни отсутствие буйков, ни спасателей на вышках. Купальщики надеются, авось пронесёт…

- Пять минут нужно человеку, чтобы утонуть. За пять минут никакой ГИМС, никакой спасатель никогда в жизни не приедет и не спасёт – констатирует руководитель Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков.

Мальчишки, увидев спсателей, покинули пирс. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Мальчишки, увидев спсателей, покинули пирс.Фото: Степан КАМЕНЕВ

Проплывая мимо купальщиков, звучит громкоговоритель:

– Граждане отдыхающие, будьте внимательны! Соблюдайте правила безопасности! – повторяет привычную фразу старший инспектор Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тверской области Алексей Подворный.

Отдыхающие улыбаются, никто при дневном свете не собирается на спор переплывать Волгу или совершать иные «подвиги». Зато спасатели наперебой делятся воспоминаниями, как люди устраивают заплывы в вечерний час. В основном, трагедии происходят из-за того, что любовь к плаванию просыпается после распития спиртных напитков.

– Но бывает, что и просто показывают молодецкую удаль. За сутки до дня города, например, мы при патрулировании помогли вернуться на берег двум мужчинам, которые переплывали Волгу, стартовав от стадиона «Химик», – рассказывает председатель Всероссийского общества спасания на водах Сергей Ильюков.

Во время нашего объезда мест отдыха тверичан обнаружили, что пропали все тарзанки, на которых обычно катается молодёжь. Их вешают, в частности, чтобы прыгать с берегов Тверцы. Их срезали, и это правильно.

Однако, на одном из пирсов мы заметили мальчишек лет 9-10, которые собирались сигануть в воду с высоты двух - трёх метров. Ребята пришли в плавках и с полотенцами, вряд ли рассказав о намерениях родителям. Сотрудники ГИМС погрозили юнцам пальцем, и те разошлись.

руководитель Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков хоть и работает на водоёме, ему не до отдыха. Фото: Степан КАМЕНЕВ

руководитель Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков хоть и работает на водоёме, ему не до отдыха.Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверецкий мост, около которого мы разворачивались, часто становится местом тусовок. По 5 - 6 человек мальчики и девочки забираются на опоры конструкции и сидят там. Чтобы доплыть обратно часто не хватает сил и приходится просить помощи у ГИМС.

Среди других распространённых проблем – лихачество на гидроциклах без соблюдения правил безопасности. Напомним, в середине июня в Кимрах перевернулся водный скутер, погибли мужчина и мальчик, которые были не в спасательных жилетах. Девочка в жителе смогла выплыть. В этом же месяце, в реке Межа в Нелидово, утонула 13-летняя девочка.

Одно из недавних происшествий закончилось благополучно. В Тверской области на Иваньковском водохранилище в конце июля перевернулась лодка с шестью пассажирами. Все были в спасательных жилетах, людей подобрали отдыхающие на проплывающем мимо катере.

К спортсменам вопросов не возникает, они хорошо подготовлены к действиям на водоёме. Фото: Степан КАМЕНЕВ

К спортсменам вопросов не возникает, они хорошо подготовлены к действиям на водоёме.Фото: Степан КАМЕНЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жительница Тверской области пыталась дать взятку следователю
В Тверской области с 10 августа могут отменить особый режим работы школ-интернатов
Роспоребнадзор проверил качество воды в водоемах Твери
В Тверской области за два года запланировано отремонтировать 27 детсадов
Работники шести организаций в Твери получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда
В Удомле Тверской области строят благотворительную столовую при храме
В Тверской области собрались реализовать проект дуального образования
Поэтов и писателей всех возрастов приглашают на "Литературное лето" в тверскую "Горьковку"
У жителя столицы в Тверской области украли дорогое электрооборудование
Тверские семьи начали получать маткапитал в связи с рождением первенца
Маленькая девочка, оставшись одна дома, чуть не выпала из окна общежития в Тверской области
В центре Твери состоялось мероприятие "Детское кресло"
В Твери ищут дезориентированную 82-летнюю женщину
За неделю "скорые" в Твери и Калининском районе выезжали на вызовы 2721 раз
В тверском "Ласточкином гнезде" откопали лестницу и нашли бывший парадный вход
В небе над Тверью засияло гало
Шестнадцатилетний подросток за рулем иномарки попал в ДТП в Тверской области
Аккумулятор и инструменты украли из автомобиля жителя Твери