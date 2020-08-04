Налоговая нагрузка на среднестатистического жителя Твери составляет 51% заработка

Среднестатистический тверичанин Василий Сергеев работает автослесарем. В месяц получает 40 тысяч рублей «грязными». За год «грязными» же зарабатывает 480 тысяч рублей.

Василий хорошо трудился, брался за «халтуры», подработки и выплатил кредит на покупку квартиры. Новостройку не потянул, ограничился небольшой «двушкой» площадью 46,8 кв. м в панельной девятиэтажке 1980-х годов постройки.

У нашего автослесаря имеется собственное авто - недорогой «кореец» Hyundai Solaris с двигателем мощностью 123 лошадиные силы.

«КП»-Тверь» подсчитала, сколько налогов Василий заплатит за год.

Уплачивается из собственной зарплаты:

13% - 62,40 тыс. рублей в год - НДФЛ

Уплачиваются из средств работодателя:

22% - 105,60 тыс. рублей - отчисления в Пенсионный фонд

2,9% - 13,92 тыс. рублей - отчисления в Фонд соцстрахования

5,1% - 24,48 тыс. рублей - взносы в Фонд медстрахования

0,4% - 1,92 тыс. рублей - страховые взносы на травматизм (по III классу профессионального риска)

а также:

налоги

560 рублей - налог на имущество

2583 рубля - транспортный налог

НДС и акцизы

13,01 тыс. рублей - продукты и одежда

21,84 тысячи рублей - бензин (из расчёта 70 литров в месяц)

Итого:

Налоги и отчисления из собственного дохода: 100 393 рубля, или 20,9% от заработка.

Общая налоговая нагрузка: 246 313 рублей, или 51,3% заработка.