Бахчевая пора: Почём нынче арбузы на рынках Твери и как их правильно мыть в эпоху коронавируса

В августе на любом развале города ожидаемо можно услышать: «Арбузы вкусные, сладкие, подходи, покупай!» На развалах у прилавков полно полосато-зеленых шаров. Правда, у нас в Твери сейчас больше арбузов, напоминающих регбийные мячи-переростки.

Корреспондент «КП-Тверь» узнал, что в продаже преобладают арбузы из Дагестана именно такой вытянутой формы.

К примеру, на них я сразу наткнулся на рынке в микрорайоне «Южный», по улице Можайского.

- Очень вкусный арбуз, пальчики оближешь, недорого, 35 рублей за килограмм, - расхваливал свой зеленый товар мужчина кавказской внешности.

Ни маски, ни перчаток, несмотря на рекомендации от властей, на нем не было. Впрочем, как и на многих гражданах, кто подходил к прилавку.

Соблюдение санитарных требований в связи с коронавирусом тут вообще, похоже, никого особо не заботило.

Про отдельных личностей это еще мягко сказано. При мне продавец предложил подошедшему мужчине попробовать арбуз, извлек откуда-то нож и отрезал от арбуза кусок, при этом схватил его пальцами за красную мякоть и передал покупателю. Тот, не раздумывая, отправил кусок арбуза в рот. Какие уж тут маски…

На небольшом рынке в Первомайке обнаружились арбузы не только из Дагестана, но также из Краснодара. Причем цена на «кавказцев» здесь была больше: уже 38 рублей за килограмм. «Краснодарцы» подешевле: 36 рублей за кило.

Кстати, продавщица здесь всё-таки была в маске, правда стянула ее на подбородок. Объяснила: тяжело целый день ходить.

На небольшом овощном развале через дорогу от рынка на бульваре Ногина мне попались арбузы из Астрахани за рекордно низкую цену: всего 30 рублей за килограмм.

На рынке на улице Ногина ажиотажа на арбузы днем не было заметно, хотя продавцы говорят, что покупают хорошоФото: Александр ЖМУЛИН

А вот дагестанские исполинские ягоды с бахчи на самом рынке на Ногина стоят по-разному. Самые дорогие - 40 рублей килограмм.

- Они из Кизляра, очень сладкие. Хотите попробовать? - обратилась ко мне продавщица и потянулась за ножом, чтобы отрезать кусочек.

- Нет, спасибо.

На вопрос, почему без маски, женщина только махнула рукой и рассмеялась.

На этом рынке на меры санитарной профилактики также чихать хотели. Все продавцы без масок, не говоря уже о перчатках.

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тверской области Елена Сорокина в комментарии «КП-Тверь» по этому поводу отметила, что обязательных санитарных правил, обязывающих носить маски на рынках города, сейчас нет. Всё - на уровне рекомендаций.

По поводу того, стоит ли пробовать арбузы прямо на рынках, эксперт ответила: однозначно нет.

- Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы, - подчеркнула Елена Сорокина.

Она также отметила, что в условиях коронавируса арбуз следует, придя домой, хорошенько помыть водой с мылом.

НА ЗАМЕТКУ

Роспотребнадзор напоминает:

- Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

- На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов: сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы. Потребитель вправе потребовать у продавца документы на продукцию.

- По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы.