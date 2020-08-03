Бахчевая пора: Почём нынче арбузы на рынках Твери и как их правильно мыть в эпоху коронавируса
В августе на любом развале города ожидаемо можно услышать: «Арбузы вкусные, сладкие, подходи, покупай!» На развалах у прилавков полно полосато-зеленых шаров. Правда, у нас в Твери сейчас больше арбузов, напоминающих регбийные мячи-переростки.
Корреспондент «КП-Тверь» узнал, что в продаже преобладают арбузы из Дагестана именно такой вытянутой формы.
К примеру, на них я сразу наткнулся на рынке в микрорайоне «Южный», по улице Можайского.
- Очень вкусный арбуз, пальчики оближешь, недорого, 35 рублей за килограмм, - расхваливал свой зеленый товар мужчина кавказской внешности.
Ни маски, ни перчаток, несмотря на рекомендации от властей, на нем не было. Впрочем, как и на многих гражданах, кто подходил к прилавку.
Соблюдение санитарных требований в связи с коронавирусом тут вообще, похоже, никого особо не заботило.
Про отдельных личностей это еще мягко сказано. При мне продавец предложил подошедшему мужчине попробовать арбуз, извлек откуда-то нож и отрезал от арбуза кусок, при этом схватил его пальцами за красную мякоть и передал покупателю. Тот, не раздумывая, отправил кусок арбуза в рот. Какие уж тут маски…
На небольшом рынке в Первомайке обнаружились арбузы не только из Дагестана, но также из Краснодара. Причем цена на «кавказцев» здесь была больше: уже 38 рублей за килограмм. «Краснодарцы» подешевле: 36 рублей за кило.
Кстати, продавщица здесь всё-таки была в маске, правда стянула ее на подбородок. Объяснила: тяжело целый день ходить.
На небольшом овощном развале через дорогу от рынка на бульваре Ногина мне попались арбузы из Астрахани за рекордно низкую цену: всего 30 рублей за килограмм.
На рынке на улице Ногина ажиотажа на арбузы днем не было заметно, хотя продавцы говорят, что покупают хорошоФото: Александр ЖМУЛИН
А вот дагестанские исполинские ягоды с бахчи на самом рынке на Ногина стоят по-разному. Самые дорогие - 40 рублей килограмм.
- Они из Кизляра, очень сладкие. Хотите попробовать? - обратилась ко мне продавщица и потянулась за ножом, чтобы отрезать кусочек.
- Нет, спасибо.
На вопрос, почему без маски, женщина только махнула рукой и рассмеялась.
На этом рынке на меры санитарной профилактики также чихать хотели. Все продавцы без масок, не говоря уже о перчатках.
Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тверской области Елена Сорокина в комментарии «КП-Тверь» по этому поводу отметила, что обязательных санитарных правил, обязывающих носить маски на рынках города, сейчас нет. Всё - на уровне рекомендаций.
По поводу того, стоит ли пробовать арбузы прямо на рынках, эксперт ответила: однозначно нет.
- Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы, - подчеркнула Елена Сорокина.
Она также отметила, что в условиях коронавируса арбуз следует, придя домой, хорошенько помыть водой с мылом.
НА ЗАМЕТКУ
Роспотребнадзор напоминает:
- Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
- На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов: сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы. Потребитель вправе потребовать у продавца документы на продукцию.
- По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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