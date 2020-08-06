Коронавирус в Твери, последние новости на 6 августа 2020 года: 207 миллионов рублей на выплаты медикам, работающим с ковидными больными

Начаты выплаты для медиков за июль.

Всего на утро 6 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4737 человек, инфицированных COVID-19 (+27 заболевших за сутки).

717 человек (+ 14) изолированы.

3870 человек (+12) выздоровели.

150 человек (+1) умерли.

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Более 5500 медиков получат региональные стимулирующие выплаты за июль за особые условия работы и дополнительную нагрузку в период пандемии коронавируса.

На заседании региональной Бюджетной комиссии для выплат одобрено распределение более 207,4 млн рублей. Также из федерального бюджета предусмотрено 24,4 млн рублей на выплату медицинским работникам «отпускных».

Напомним, надбавки за особые условия работы установлены медицинским сотрудникам, оказывающим помощь в стационарных условиях, работникам первичного звена, скорой медицинской помощи и диагностических служб, непосредственно работающим с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и из группы риска заражения COVID-19. Выплаты получают также сотрудники скорой медицинской помощи, лабораторий и работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.