Коронавирус в Твери, последние новости на 5 августа 2020 года: детдома и интернаты заработают в обычном режиме
Всего на утро 5 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4710 человек, инфицированных COVID-19 (+27 заболевших за сутки).
703 человек (+ 19) изолированы.
3858 человек (7) выздоровели.
149 человек (+1) умерли.
Графика: Яндекс
Режим работы соцучреждений с круглосуточным пребыванием детей рассмотрели 4 августа на оперативном совещании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.
Сегодня в регионе сохраняются позитивные тенденции – за прошедший месяц не наблюдается роста уровня заболеваемости ковидом. При этом, по оценке Роспотребнадзора, поэтапное снятие ограничений не повлияло негативно на распространение инфекции в районах Верхневолжья.
С 10 августа оперштаб постановил вернуть в стандартный режим работы школы-интернаты, детские дома, возобновить прием воспитанников. Сейчас в учреждениях организована работа вахтовым методом.
При этом меры безопасности как персонала, так и детей будут сохраняться. Будет регулярное тестирование на ковид.
Эти учреждения должны регулярно обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, должна проводиться дезинфекция помещений, должно вестись наблюдение за состоянием здоровья воспитанников.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Твери 2020: последние новости»