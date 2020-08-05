2020-08-05T01:28:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 5 августа 2020 года: детдома и интернаты заработают в обычном режиме

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 5 августа
Алина ПЕТРОВА
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Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТОСтатистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО
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Всего на утро 5 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4710 человек, инфицированных COVID-19 (+27 заболевших за сутки).

703 человек (+ 19) изолированы.

3858 человек (7) выздоровели.

149 человек (+1) умерли.

Графика: Яндекс

Графика: Яндекс

Режим работы соцучреждений с круглосуточным пребыванием детей рассмотрели 4 августа на оперативном совещании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Сегодня в регионе сохраняются позитивные тенденции – за прошедший месяц не наблюдается роста уровня заболеваемости ковидом. При этом, по оценке Роспотребнадзора, поэтапное снятие ограничений не повлияло негативно на распространение инфекции в районах Верхневолжья.

С 10 августа оперштаб постановил вернуть в стандартный режим работы школы-интернаты, детские дома, возобновить прием воспитанников. Сейчас в учреждениях организована работа вахтовым методом.

При этом меры безопасности как персонала, так и детей будут сохраняться. Будет регулярное тестирование на ковид.

Эти учреждения должны регулярно обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, должна проводиться дезинфекция помещений, должно вестись наблюдение за состоянием здоровья воспитанников.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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