Коронавирус в Твери, последние новости на 4 августа 2020 года: деньги для одиноких беременных

Всего на утро 4 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4683 человек, инфицированных COVID-19 (+28 заболевших за сутки).

684 человек (+ 27) изолированы.

3851 человек (0) выздоровели.

148 человек (+1) умерли.

В непростое время пандемии коронавируса власти поддерживают не только семьи с детьми, но и беременных женщин. Им предоставляется ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием.

Получить ежемесячное денежное пособие в 2 тыс рублей могут одиноко проживающие женщины, а также те, чей размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Тверской области.

Право на денежную выплату имеют женщины, которые являются гражданами РФ и живут на территории региона не менее трех лет.

Срок беременности должен быть не менее 12 недель, нужно состоять на учете в медицинских организациях Верхневолжья и посещать их не реже одного раза в месяц.

Оформить выплаты можно в центрах социальной защиты населения. Как поясняют в областном правительстве, на выплаты в 2020 году из областного бюджета Тверской области выделено 9 млн 330 тыс. руб. За первые шесть месяцев поддержкой воспользовались 930 будущих мам.