2020-08-02T20:56:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 3 августа 2020 года: автобусы улучшают сервис, по улицам бегает овечка, зоозащитники спасают котёнка-путешественника

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 3 августа
Олег ХАДАЕВ
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Коронавирус ещё рядом.Коронавирус ещё рядом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Всего на утро 3 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4655 человек, инфицированных COVID-19 (+29 заболевших за сутки).

657 человек (+ 26) изолированы.

3851 человек (0) выздоровели.

147 человек (+3) умерли.

Крупные очаги заражения- Тверь, Кимры, Конаковский район, Ржев, Калининский и Лихославльский районы.

Самый большой прирост заболевших за стуки показала Тверь (+11).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Тем временем, жизнь в Твери входит в мирное русло.

Автобусы улучшают схемы движения и публикуют карты-схемы для ознакомления пассажирами.

На улицах бегала чёрная овечка, которую закоренелые горожане посчитали козою. Её судьба так и осталась загадкой.

Маленький бездомный котёнок, после ночёвки под капотом автомобиля, не смог выбраться, и проехал почти 40 километров от Твери до Медного. Теперь зоозащитники оздоравливают его и подыскивают достойных храброго сердца хозяев.

Данные оперштаба.

Данные оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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