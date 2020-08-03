Коронавирус в Твери, последние новости на 3 августа 2020 года: автобусы улучшают сервис, по улицам бегает овечка, зоозащитники спасают котёнка-путешественника
Всего на утро 3 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4655 человек, инфицированных COVID-19 (+29 заболевших за сутки).
657 человек (+ 26) изолированы.
3851 человек (0) выздоровели.
147 человек (+3) умерли.
Крупные очаги заражения- Тверь, Кимры, Конаковский район, Ржев, Калининский и Лихославльский районы.
Самый большой прирост заболевших за стуки показала Тверь (+11).
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Тем временем, жизнь в Твери входит в мирное русло.
Автобусы улучшают схемы движения и публикуют карты-схемы для ознакомления пассажирами.
На улицах бегала чёрная овечка, которую закоренелые горожане посчитали козою. Её судьба так и осталась загадкой.
Маленький бездомный котёнок, после ночёвки под капотом автомобиля, не смог выбраться, и проехал почти 40 километров от Твери до Медного. Теперь зоозащитники оздоравливают его и подыскивают достойных храброго сердца хозяев.
Данные оперштаба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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