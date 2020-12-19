Коронавирус в Твери, последние новости на 19 декабря 2020: старт вакцинации от коронавируса и ёлочные базары

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 19 декабря: 233 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 19195 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 14022 человек (+264 за сутки).

Изолированы 4744 человек (-24 за сутки), умерли 429 человек (+3 за сутки).

Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости остаются:

Тверь 6171 (+66)

Конаковский район 1368 (+40)

Ржев 1284 (+17)

Вышневолоцкий городской округ 11569 (+11)

Торжок 960 (+10)

Графика: Яндекс

В Тверской области началась вакцинация населения от коронавируса. Уже поступила первая партия вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - 700 доз. Всего с начала вакцинации в регион поставлены 1142 дозы вакцины.

Сделать прививку можно на базе прививочного кабинета поликлиники Областной клинической больницы.

17 декабря начали свою работу прививочные кабинеты на базе поликлиник городских больниц.

Прививку поставят бесплатно, запись в регистратурах поликлиник №1 больницы №1 Твери, №1 больницы №7 Твери, №1 больницы скорой медицинской помощи, Вышневолоцкой ЦРБ.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Коронавирус коронавирусом, а Новый год на пороге.

С 20 декабря в областной столице начнут работать елочные базары. Точки продаж, всего их - 14, будут организованы во всех районах города.

Центральный район:

- Тверская площадь (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину).

Московский район:

- ул. Орджоникидзе (сквер напротив д. 46);

- б-р. Гусева, у д. 14, корпус 3;

- б-р. Гусева, пересечение с улицей Можайского, у д. 58;

- пос. Химинститута, (площадка напротив д. 36);

- ул. Левитана, у д. 81.

Пролетарский район:

- пр-т Калинина, между д. 11 и д. 13 к. 1.

Заволжский район:

- ул. Хрустальная (на разворотном кольце);

- б-р. Шмидта, у д. 38б;

- пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, у д. 17;

- пос. Литвинки, у д. 30а;

- ул. Горького, у д. 188;

- Петербургское ш., остановка "Вагонный завод";

- б-р. Молодежный, напротив д. 4.

Торговать будут до 31 декабря включительно, с 8:00 до 21:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как выбрать и не прогадать с выбором елки в Твери на Новый год 2021

Специалисты Роспотребнадзора подсказали, на что обратить внимание при выборе елки.