Коронавирус в Твери, последние новости на 18 декабря 2020: врачи, которых не нашёл Минздрав, фейки в соцсетях и продуктовые наборы для школьников

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 18 декабря: 235 человек заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18962 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 13758 человек (+292 за сутки).

Изолированы 4768 человек (-61 за сутки), умерли 426 человека (+4 за сутки).

Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости остаются:

Тверь 6105 (+59)

Конаковский район 1328 (+7)

Ржев 1267 (+16)

Вышневолоцкий городской округ 1158 (+18)

Торжок 950 (+9)

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Министерство здравоохранения Тверской области проверило информацию о задержке выплат медикам, работающим с больными с COVID-19, о которой в четверг сообщалось на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Жалоб по фактам невыплат не поступало, сообщил прессе министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.

Оперативный штаб региона назвал «фейком» сообщение о закрытии Тверской области с 28 декабря до 17 января из-за эпидемической ситуации по коронавирусу.

Информация о готовящемся локдауне распространялась утром минувшего дня в мессенджерах и социальных сетях. Сообщалось, что на срок локдауна якобы будут введены серьезные ограничения: закрыты офисы, досуговые центры, школы, детские сады, фитнес-центры, театры, кинотеатры, парикмахерские, филиалы МФЦ.

Власти обнародовали информацию о снабжении продуктовыми наборами школьников, находящихся на дистанте из-за коронавируса.

С сентября по ноябрь 2020 года 2396 учащихся тверских школ находились на дистанционном обучении. Все дети были обеспечены бесплатными продуктовыми наборами.

Кроме того еще 1485 школьников находились на дистанционном обучении до 11 декабря текущего года. Этим учащимся наборы продуктов будут доставлены до начала 2021 года.

Собираются продуктовые наборы исходя из суммы 40 рублей в день на одного ребенка. Состав продуктового набора зависит от количества дней, в течении которых конкретный школьник находился на удаленном обучении.