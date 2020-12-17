Коронавирус в Твери, последние новости на 17 декабря 2020: список лекарств, которые положены бесплатно больному COVID-19, и как их получить

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 17 декабря: 232 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18727 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 13466 человек (+235 за сутки).

Изолированы 4839 человек (-8 за сутки), умерли 422 человека (+5 за сутки).

Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости остаются:

Тверь 6046 (+51)

Конаковский район 1321 (+6)

Ржев 1251 (+9)

Графика:Яндекс

Более 2,7 млрд рублей будет выделено дополнительно регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Тверской области – свыше 26,1 млн рублей. В официальном сообщении регионального правительства говорится: «При финансовой поддержке Федерации налажено лекарственное обеспечение пациентов c COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию».

Первая крупная партия лекарств поступила в регион 20 ноября, они были распределены по учреждениям здравоохранения региона. В списке: противовирусные, жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоуголянты и глюкокортикоиды.

Согласно статистике, сейчас в Верхневолжье более 2100 человек, которые проходят лечение от коронавируса на дому, уже получили бесплатные наборы медикаментов.

Лекарства выдаются больным с подтверждённым диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирусную инфекцию участковым врачом при вызове на дом.

Медики с учетом тяжести течения заболевания определяют схему лечения и выдают необходимые препараты.