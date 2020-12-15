Практики воспитательной работы со студентами ТвГТУ признаны лучшими в России

Члены молодежной редакции ТвГТУ «MEDIA-ON» – лауреаты «Российской студенческой весны» Фото: из архива ТвГТУ

Тверской государственный технический университет стал лауреатом сразу в двух номинациях. В направлении «Гражданско-патриотическое воспитание, формирование российской идентичности» отмечен открытый онлайн-конкурс эссе «75 строк о Победе». А в направлении «Формирование и развитие информационной безопасности студентов» победила молодежная редакция «MEDIA-ON». Опыт вуза презентовал проректор по воспитательной и социальной работе ТвГТУ Александр Иванников.

В конкурсе эссе о Великой Отечественной войне «75 строк о Победе» участвовали студенты и школьники из четырех стран. Помимо участников из 55 регионов России, свои работы прислали молодые люди из Казахстана, Израиля и Швейцарии. Всего жюри прочитало 232 мини-сочинения.

– Важно, что конкурс проведен в год 75-летия Великой Победы. Проходят годы, меняются поколения. Но не должна уходить человеческая память, не должна скудеть наша благодарность, – подчеркнул ректор ТвГТУ Андрей Твардовский – Присланные эссе говорят нам о том, что молодежь продолжает чтить этот день и все, что за ним стоит.

Конкурсанты писали о своих родственниках, дедах и прадедах, участвовавших в Великой Отечественной войне, о тех, кто пал на полях сражений во имя будущих поколений и мирного неба над головой, о своей малой Родине в военные годы. Также участники делились в текстах мыслями о том, как будет развиваться наша страна.

– Конкурс получил очень большой отклик. Из-за высокого уровня конкуренции экспертам было непросто выбрать лучших, однако они с честью справились с этой задачей, – отметил председатель оргкомитета «75 строк о Победе» Александр Иванников.

Лауреатами стали 30 студентов и школьников. Все они получили дипломы и подарки. Планируется, что лучшие работы будут опубликованы в электронном сборнике.

Вторым проектом, который высоко оценили на всероссийском уровне, стала работа объединенной редакции студенческих СМИ Тверского государственного технического университета «MEDIA-ON». Она существует уже около 15 лет, и имена ее выпускников на слуху в медиасфере Тверской области и за пределами региона. Это, к примеру, Иван Иванов, Вера Шевчук, Максим Школьников, Светлана Рудакова и др.

Многие, кто работал в «MEDIA-ON», выбрали иной профессиональный путь, но практика в студенческих масс-медиа помогла им. Например, Дарья Денисова, учась в ТвГТУ, была главным редактором журнала «СТАDИ-ON», а сейчас она– директор Центра научной коммуникации Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день в объединенную редакцию «MEDIA-ON» входят четыре СМИ. Студенческий журнал «СТАDИ-ON» с обновлённым дизайном и общегородским охватом. Творческое объединение фотографов вуза«FOT-ON». Студенческое радио «RADI-ON» с подкастами на любой вкус и в любом жанре. Студенческое телевидение «TV-ON», которое снимает все самые яркие события университета, а во время карантина ведет онлайн-трансляции. И ещё одно направление – SMM. Его участники занимаются созданием контента, продвижением в соцсетях и дизайном. В непростой 2020 год работа редакции в формате онлайн была особенно важна.

Журналисты рассказывают о самых интересных событиях студенческой и городскойжизни. Информацию от отдела по связям с общественностью и «MEDIA-ON» публикуют на сайте и в социальных сетях МинобрнаукиРФ, члены редакции регулярно завоевывают статуэтки на «Российской студенческой весне» и других фестивалях и конкурсах.

Кроме того, реализуются спецпроекты: календарь ТвГТУ, справочник первокурсника, газеты фестивалей «Посвящение в студенты» и «Студенческая весна», «Медиапризыв» и «Медиасмена» на образовательном форуме ТвГТУ «Протасово»и мн.др.

Всего на конкурс «Практики организации воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций высшего образования» подали 412 заявок из 66 регионов страны. Проекты-победители от ТвГТУ презентованы на Всероссийском семинаре-совещании по воспитательной работе с обучающимися вузов.