Жить стали хуже и не веселее: Тверьстат посчитал, как упали доходы и возросли траты жителей Тверской области

Санкции, коронавирус - тут не до жиру! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Получаем все меньше, а тратим все больше - парадокс, подтвержденный официальной статистикой. О непростой ситуации с доходами жителей Тверской области поведал свежий отчет Тверьстата. Сегодня тема наших заработков и трат вдвойне актуальна: впереди новогодние праздники, которые мы привыкли проводить хлебосольно.

Доходы снизились почти на 5%

Реальные денежные доходы населения Тверского региона в III квартале 2020 года упали на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Напомним, реальные денежные доходы - это количество свободных денег с учетом инфляции, остающееся ежемесячно у человека после выплаты всех налогов и обязательных платежей. Проще говоря, та сумма, которая остается нам, что называется, на жизнь (то есть на все необходимые траты).

Что до сумм в денежном выражении, то размер ежемесячных доходов тверичан в III квартале 2020 года составил 25 453 рубля. Такую сумму мог положить в кошелек среднестатистический житель региона, получив деньги со всех своих источников дохода (месячной зарплаты, соцвыплат, дивидендов и так далее). Не густо, учитывая, что траты, в отличие от доходов, у нас стабильно растут.

А траты растут

Среднедушевые потребительские расходы (то есть ежемесячные траты человека на продукты, иные товары и услуги) в III квартале 2020 года Тверьстат «уложил» в сумму 22 176 рублей. Расходы растут: на 2,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

А впереди Новый год. И тратиться меньше мы уж точно не станем. Чего только стоят традиционный праздничный стол, подарки и желание худо-бедно развлечь себя на долгих каникулах.

КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор Института экономики и управления Тверского государственного университета, кандидат экономических наук:

- Статистика отражает ситуацию в регионе и стране. Мы уже шесть лет находимся под влиянием санкций. А в этом году добавилась еще большая беда - коронавирус. Доходная часть бюджета в этом году будет значительно меньше, что отражается и на доходах граждан. Плюс приостановка многих сфер бизнеса, увольнения. Растут траты на жизненно важные товары. Это продукты питания, лекарства, а также ЖКХ. Сколько бы они ни стоили, гречку, масло и молоко мы будем покупать всегда: эластичность наших трат здесь равняется нулю. А вот на образование, путешествия, товары длительного пользования траты в существующих условиях упали.

В преддверии Нового года я рекомендую отнестись к тратам очень серьезно, отложить большие покупки. Первый квартал 2021 года наверняка тоже будет сложным. Поэтому Новый год лучше встретить скромно, дома. Главная цель сегодня - сохранить свое здоровье.