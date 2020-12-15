Коронавирус в Твери, последние новости на 15 декабря 2020: вопрос о COVID-19 можно задать на Госуслугах и Новый год без интерактива

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 15 декабря: 232 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18264 случая заражения COVID-19.
Выздоровело 12941человек (+114 за сутки).
Изолированы 4910 человек (+118), умерли 413 человек (0 за сутки).
Больше всего зараженных в населённых пунктах:
Тверь 5921 (+80)
Конаковский район 1272 (+21)
Ржев 1222 (+15)
Вышневолоцкий городской округ 1091 (+15)
Кимры 905 (+2)
Графика: Яндекс
Жители Тверской области смогут получить ответы на все интересующие вопросы о коронавирусе на портале Госуслуг. Чтобы задать свой вопрос нужно:
зарегистрироваться на портале через упрощенную учетную запись, заполнить форму обращения и описать проблему. При наличии нескольких вопросов лучше оформить их разными обращениями. Ответ будет доступен в личном кабинете и на электронной почте.
А тем временем, Тверская область остаётся одним из немногих регионов России, где не отменены массовые новогодние мероприятия.
-В настоящее время учреждения культуры региона готовят новогодние спектакли и представления для детей. В этом году они будут проходить без интерактивной части, с учётом требований к наполнению зала не более 50%, рассадке зрителей с соблюдением социальной дистанции, поясняют в областном Правительства.
Также во всех районах области идёт подготовка новогодних программ, концертов, театрализованных представлений. Их проведение будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки не только в целом по региону, но и в каждом конкретном муниципальном образовании. Возможно проведение мероприятий в онлайн-режиме.
Графика: ПТО