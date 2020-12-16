Коронавирус в Твери, последние новости на 16 декабря 2020: доклад Президенту и проспект в честь Корыткова

Встреча губернатора Игоря Рудени с Президентом РФ и Николай Корыткова. Фото: kremlin.ru, архив

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 декабря: 231 человек заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18495 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 13231 человек (+290 за сутки).

Изолированы 4847 человек (+63 за сутки), умерли 417 человек (+4 за сутки).

Больше всего зараженных в населённых пунктах:

Тверь 5995 (+74)

Конаковский район 1315 (+72)

Ржев 1242 (+20)

Вышневолоцкий городской округ 1110 (+19)

Кимры 911 (+6)

Графика: Яндекс

Главным информационным событием дня минувшего стала встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени с Президентом страны. Стенограмма встречи была опубликована днём 15 декабря на официальном сайте Кремля.

Губернатор доложил главе государства о текущем положении дел в регионе. В числе прочего прозвучал доклад о ситуации с распространением коронавируса в Тверской области и мерах, предпринимаемых властями в борьбе с инфекцией. В отличие от многих регионов страны, где введены жесткие меры и локдауны, Верхневолжье проходит пандемию без серьезных ограничений.

- В Тверской области сформирован необходимый коечный фонд для борьбы с распространением коронавируса, - доложил Руденя. - По коечному фонду - запас у нас сейчас составляет порядка 15 процентов, но есть «горячий» резерв, мы заблаговременно закупили оборудование, сделали кислород, подводку в больницы, которые под ковидные госпитали планируются.

- Вы вводили какие-то ограничения? - спросил президент.

- Да, мы вводили, и сейчас мы ввели ограничения: проведение массовых мероприятий не более 500 человек, - ответил губернатор.

- 500 человек? Прилично!

- У нас на самом деле нет такой плотности, у нас самая большая территория в ЦФО, и поэтому все мероприятия проходят только на открытом воздухе, если про спортивные говорить, - пояснил Руденя. - Если говорить про культурные учреждения, театры, детские театры – заполняемость не более 50 процентов. У нас люди очень сознательные, каких-то злоупотреблений не происходит. И сегодня конечно, задача – сохранить рабочие места и экономику, но не в ущерб здоровью граждан.

А в Твери днём 15 декабря заседала дума и решила таки переименовать один из центральных проспектов областной столицы.

Решением депутатов городской Думы проспект 50 лет Октября отныне будет носить имя Николая Корыткова, первого секретаря Калининского обкома партии с 1960 по 1978 годы. Известно, что с инициативой переименования проспекта в Думу обратился глава Твери Алексей Огоньков.

Как пояснили в администрации Твери, гражданам проживающим на проспекте, юридическим лицам не предстоит менять никакие документы в связи с переименованием.

После подписания постановления главой администрации Твери в администрации Пролетарского района будут готовы выдавать заверенные копии документа.