АтомЭнергоСбыт рекомендует своим клиентам погасить долги до 31 декабря

АтомЭнергоСбыт

Ранее Правительство РФ временно отсрочило действие правовых норм в части права исполнителя коммунальных услуг начислять пени за неуплату (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 424).

«АтомЭнергоСбыт» обращает внимание клиентов-неплательщиков, что до снятия моратория осталось чуть меньше месяца. По истечении этого времени, в соответствии с законодательством РФ, на сумму долга будут начисляться пени. Кроме этого, с 1 января 2021 года гарантирующий поставщик электроэнергии будет вынужден инициировать ограничения энергоснабжения.

«Убедительно просим клиентов не доводить ситуацию до принудительных мер и оплачивать счета вовремя»,- отмечают в компании.

Узнать о размере задолженности и погасить задолженность можно дистанционно и без комиссии посредством онлайн-приложений, терминалах самообслуживания, в Центрах обслуживания клиентов и офисах компании:

· мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт» для IOS или Android

· мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт» для IOS или Android https://apps.apple.com/ru/app/атомэнергосбыт/id1446753122 - для системы IOS; https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.atomsbt.mobile – для системы Android;

· личный кабинет, доступный на сайте гарантирующего поставщика https://lk2-tver.atomsbt.ru;

· звонок в контакт-центр по телефону 8(4822) 48-30-13 или обращение в Видео ЦОК через мессенджеры по телефону 8-951-321-08-95; · обращение через сайт компании www.atomsbt.ru