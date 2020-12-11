В колонии Тверской области иконописец-уголовник нарисовал Джонни Деппа

Александр Янткевич изобразил Джонни Деппа, чтобы показать товарищам технику рисования. Фото: пресс-служба УФСИН по Тверской области.

Осенью этого года в Москве проходила первая в истории России выставка живописи осужденных «Сохрани надежду». Экспозиция в течение нескольких недель была представлена на разных площадках города. Организатором выступил Центр общественных связей Федеральной службы исполнения наказаний России. Среди 100 картин на вернисаже было и три за авторством тверских заключенных.

Один из художников-участников выставки – Александр Янткевич. Мужчина отбывает срок в колонии строгого режима ИК-6 в Бежецке, где и начал заниматься творчеством. Вначале изучал книги по изобразительному искусству в кружке при церковном доме. Затем несколько лет копировал творчество великих мастеров и постигал основы рисунка и живописи. В итоге Александр стал добиваться успехов и участвовать в областных и всероссийских конкурсах.

В начала 2021 года осужденный выходит на свободу и чтобы вдохновить своих товарищей продолжать его дело, провел несколько мастер-классов по живописи. Он показал, как подбирать и использовать кисти, как наносить краски, как использовать тот или иной материал, рассказал о художественных приёмах.

Заключенный ИК-6 Александр Янткевич долгие годы осваивал искусство живописи. Фото: пресс-служба УФСИН по Тверской области.

Картина с Джонни Деппом была создана как пример работы масляными красками. На яркой внешности актера художник-любитель показал, как нужно писать лицо и руки человека. При этом Александр основывался как на своём опыте, так и на методиках работы заслуженных мастеров.

В ближайшее время пройдут мастер-классы по акварели и графике.

Но все же мирские сюжеты не характерны для кисти Александра Янткевича. Он много трудился как иконописец. В 2019 году написанная им икона святого благоверного князя Георгия Владимирского заняла второе место на конкурсе православной иконописи «Канон». Мероприятие проводят в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением».

После освобождения художника-иконописца готовы принять на работу в мастерские Ниловой пустыни.