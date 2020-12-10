На следующей неделе в Твери станет тепло и скользко

В Тверской области на следующей неделе стоит ждать снег, а то и ледяной дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пока в регионе погоду определяет антициклон – область высокого атмосферного давления. Но с вечера воскресенья, 13 декабря, всё изменится: придет циклон. Столбики термометров поползут вверх, а людям нужно будет беречь руки и ноги!

– Днем на улице может подтаивать, а вечером, ночью и ранним утром все это замерзнет. Нашим службам, которые следят за состоянием линий электропередач и проводов, нужно быть максимально готовыми, – рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Во вторник из-за изменения температуры может пойти ледяной дождь.

В субботу, 12 декабря, возможно -4 днём и -11 ночью, когда наступит прояснение. Уже в воскресенье станет облачно, пройдет небольшой снег, -4 днем и -8 ночью.

В понедельник предвещаются довольно ощутимые осадки. В течение дня температура поднимется с -4 до -1. Во вторник она и вовсе достигнет нулевой отметки. Из осадков - снег, мокрый снег и, возможно, ледяной дождь.

Ветер в пятницу юго-восточный, в субботу южный, в воскресенье и понедельник юго-восточный, а во вторник снова южного направления.

Атмосферное давление будет падать, но не сильно. С пятницы до вторника изменения составят 10 мм рт. ст. - с 762 до 752, в рамках нормы.

На этой неделе в субботу, 12 декабря, по всему миру отмечается День охвата услугами здравоохранения, что очень актуально в нынешнее непростое время. Главное, чтобы и сами жители области были аккуратны и выбирали комфортную обувь, если на следующей неделе улицы скует льдом. А вероятность этого очень высока.

Берегите себя!