Вкусно и тепло: Двум совершенно разным инвестпроектам дали «зеленый свет» в Твери

9 декабря в областном правительстве прошло первое заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства. Фото: ПТО

9 декабря в столице региона ознаменовалось дебютом - прошло первое заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области. Провел его, естественно, губернатор Игорь Руденя, который и стал председателем нового коллегиального органа.

Глава региона на всякий случай пояснил:

- Совет - это новая площадка взаимодействия органов власти, муниципальных образований и тех предпринимателей, кто развивает свой бизнес.

Совет возглавил сам губернатор. Фото: ПТО

В состав Совета вошли областные министры и депутаты парламента региона, представители федеральных органов вроде налоговой службы, а также муниципальных властей, бизнеса и общественных организаций.

Главные функции Совета - рекомендации по снижению административных барьеров для развития перспективных бизнес-начинаний, рассмотрение результатов реализации уже имеющихся инвестпроектов, оценка возможностей создания новых технопарков, рекомендации о включении новых инвестпроектов в перечень приоритетных для региона.

Чтобы попасть в перечень приоритетных проектов, нужно соотвествовать... Графика: ПТО

С последнего Совет и начал свою деятельность. Его члены одобрили включение в перечень приоритетных инвестпроектов (читай - обеспеченных всесторонней поддержкой региональных и муниципальных властей) бизнес-планы ООО «Орион Интернейшнл Евро» - российской «дочки» южно-корейской компании «Орион», а также Кимрского завода теплового оборудования «Радиатор».

Часть критериев отбора в перечень приоритетных инвестпроектов. Графика: ПТО

Оба проекта на заседании представляли руководители предприятий.

Гендиректор ООО «Орион Интернейшнл Евро» Пак Чонг Рюль сначала обошелся без переводчика. Кореец на ломанном русском объявил, что изучает наш язык и хотел бы пообщаться на нем с губернатором, но пока все-таки это ему сложно.

- Думаю, такая возможность вам еще представиться, - заметил Игорь Руденя.

Пак Чонг Рюль во время выступления снял маску, но потом тут же надел. Фото: ПТО

Пак Чонг Рюль меж тем при помощи переводчика напомнил, что известная во всем мире компания по производству бисквитного печенья «Choco Pie» в 2006 году открыла свой завод в Твери (еще один в нашей стране есть только в Новосибирске). Теперь же корейцы собираются разобрать его и построить новый еще больший завод под Тверью. Они уже приступили к делу.

Для нашего региона выгода - в увеличении налогов и количества рабочих мест (всего их будет свыше 355). За счет увеличения мощностей производства кондитерских изделий вырастут объемы продаж и объемы доходов компании.

Как заверил Рюль, выручка тверского предприятия компании «Орион» в итоге запуска и развития нового завода за шесть лет должна увеличиться с 2,2 млрд рублей до 6 млрд. Соответственно значительно вырастет и размер отчисляемых в бюджет региона налогов. Сейчас в год он равен примерно 191 млн рублей, а будет — больше 360 млн.

Графика: компания "Орион"

Второй проект - Кимрского завода - также подразумевает увеличение производственных мощностей. Благо продукция этого предприятия уже имеет хорошую репутацию. Их радиаторы теплоснабжения даже в Совете Федераций и на космодроме «Восточный» установлены.

Как сообщил гендиректор КЗТОР Анатолий Самохвалов, в Кимрах новый завод строить не будут, но уже имеющийся расширят.

Это опять же увеличение налоговых поступлений и рабочих мест.

Графика: КЗТО "Радиатор"

Как отметил губернатор, по каждому инвестпроекту сформирован план мер поддержки. Это содействие в получении льготных займов, помощь в обеспечении транспортной и инженерной инфраструктурой, обеспечение субсидиями и т.д.