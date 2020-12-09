61,5 километра отремонтированных дорог и 55 тысяч «квадратов» тротуаров – рекордный итог реализации нацпроекта БКАД в Твери

На дорогах областной столицы в этом сезоне прошли масштабные ремонтные работы. Фото: Администрация Твери.

Второй год в столице Верхневолжья реализуется (и еще четыре года будет) национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наконец все работы сделаны, все документы оформлены (а это тоже заняло немало времени) и можно подвести итог. Прямо скажем, внушительный: если в 2019 году было отремонтировано порядка 36 километров дорог, то в 2020-м их общая протяженность составила 61,5 километра. Кроме того, новую жизнь обрели и 55 тысяч квадратных метров тротуаров. На всех участках уже прошла приемка работ.

Особое внимание – качеству

Впрочем, во главу угла традиционно ставились не объемы и сроки, а качество производимых работ. В этом году контроль за ним был, как обычно, строгим. Соответствие отремонтированных дорог нормативам проверяли рабочие комиссии, в состав которых входили не только представители администрации Твери и региональных контролирующих органов, но и общественники. Большое внимание уделялось качеству сформированной доступной среды: инвалиды-колясочники лично проезжали отремонтированные участки тротуаров, оценивали съезды на пешеходных переходах. Конечно, при таком объеме работ не обошлось без замечаний, впрочем, не критичных. Все выявленные недочеты были устранены подрядчиками до приемки объектов.

– Губернатор Игорь Руденя поставил задачу не только в срок провести качественный ремонт проезжей части, но и обратить особое внимание на приведение в надлежащее состояние городских тротуаров, – отметил глава Твери Алексей Огоньков. – В ходе ремонтной кампании на 36 улицах пришедшие в негодность пешеходные зоны полностью приведены в порядок, еще на 7 объектах проведены работы по обеспечению доступной среды и устройство сходов на пешеходных переходах.

В Твери привели в порядок 61,5 километра асфальта. Фото: Администрация Твери.

Безусловно, производились и все необходимые технические замеры. На каждом объекте делалась вырубка контрольных образцов покрытия, которые изучались в лаборатории областного Дорфонда. Нареканий по материалу не возникло, все соответствовало утвержденным стандартам.

«По дорогам Победы»

В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне дань памяти героям отдали и в дорожно-ремонтной компании. В рамках акции «Улицы Победы» в этом году в Твери полностью отремонтировали восемь улиц, которые названы в честь героев войны: Веселова, Ротмистрова, Тамары Ильиной, Громова, Константина Заслонова, Карбышева, Евгения Пичугина и Лизы Чайкиной, а также подъезды к улице Кирьянова. Параллельно на сайте администрации города в течение ремонтной кампании выходила рубрика «Улицы Победы», в которой тверские историки и краеведы рассказывали о тех, чьи имена носят эти улицы.

Экономия позволила

По итогам двух лет работ в рамках национального проекта благодаря конкурентным процедурам стабильно удается достигать заметной экономии средств. В 2019 году часть сэкономленных средств позволила добавить в список ремонта участки улиц Склизкова, Ипподромной и Беляковского переулка. В 2020 году, благодаряэкономии в течение двух лет, дополнительно был отремонтирован участок Петербургского шоссе длиной 830 метров около областной клинической больницы, установлено ограждение вдоль Московского шоссе, проведены работы по повышению безопасности дорожного движения.

Кроме того, из средств двухлетней экономии были уложены тротуары по проспекту Победы и на набережной Афанасия Никитина, а дополнительная поддержка из регионального бюджета позволила отремонтировать дорогу по трем улицам в промзоне «Лазурная», где работают тысячи горожан, и долгие годы не ремонтировавшиеся проезды в поселке Мигалово.

Уже намечены планы на дорожную кампанию в Твери в 2021 году. Фото: Администрация Твери.

Планы на будущее

На данный момент городские власти начали подготовку к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы в начале года провести торги на отбор подрядчика. Запланирован ремонт более чем 60 улиц во всех районах города. Их общая протяженность должна составить 62 километра.

НА ЗАМЕТКУ

Всего с 2019 по 2024 год в областном центре в рамках национального проекта должны отремонтировать 265 километров дорог. За 2019 и 2020 годы приведены в нормативное состояние 97,1 километра тверских улиц. Итог первых двух лет дорожной кампании можно посмотреть на интерактивной карте http://bit.do/dorogi2020.