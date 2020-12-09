Досуг в Твери с 9 по 16 декабря: 3D-картины, спектакль с духом Норвегии и классика оперетты

В Твери культурная жизнь не затихает. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВЫСТАВКА

Неожиданные локации

11 декабря в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра открывается «выставка 3D картин».

Как пишут организаторы, главная особенность таких картин состоит в том, что их можно трогать, фотографировать и дать волю своей фантазии для создания чего-то поистине уникального.

3D выставка - это место, где человек может оказаться в совершенно удивительных локациях и неожиданных ситуациях. К примеру, вы можете прогуляться по Луне, приручить дракона или встретить Новый Год в Париже, стать героем компьютерной игры, покорить отвесные скалы или укротить настоящего динозавра.

Оригинальный фон 3D картин позволит создать яркие, веселые и креативные фотографии.

Выставка будет открыта до 7 февраля.

Цены на билеты - коммерческие, точную стоимость уточняйте в ТГМВЦ.

Выставка будет открыта с 11 декабря до 7 февраля. Фото: mvc-tver.ru/ТГМВЦ

СПЕКТАКЛЬ

Приключения и дружба

В ТЮЗе, несмотря на пандемию, идет еще много спектаклей. Правда, билеты на низх быстро разбирают. На ближайшие дни пока еще есть билеты на спектакль «Вафельное сердце». Он начнется 12 декабря в 17:00 .

Этот спектакль поставлен режиссером Иваном Пачиным по дебютной книге молодой норвежской писательницы Марии Парр. Критики дружно называют ее новой Астрид Линдгрен.

Книга уже вышла в Швеции, Франции, Польше, Германии и Нидерландах, где она получила премию "Серебряный грифель".

В год из жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-Матильды - девятилетнего Трилле, от лица которого ведется повествование, и его соседки и одноклассницы Лены - вмещается немыслимо много событий и приключений - забавных, трогательных, опасных...

Идиллическое житье-бытье на норвежском хуторе нарушается - но не разрушается - драматическими обстоятельствами. Но дружба, конечно же, оказывается сильнее! Театр рекомендует к просмотру спектакль с 8 лет.

Цена билета: 300-400 рублей.

Спектакль поставлен режиссером Иваном Пачиным по дебютной книге молодой норвежской писательницы Марии Парр. Фото: tuz-tver.ru/ТЮЗ

ОПЕРЕТТА

На сцене - «Сильва»

15 декабря в 19:00 ДК «Металлист» приглашает на блестящее музыкально-театральное представление театра «Петербургская оперетта». На сцене в этот день сыграют и споют постановку «Сильва. Королева чардаша» - «классику жанра» Имре Кальмана.

В девичестве именуемая «Сильвой», она завоевала сердца зрителей еще в прошлом веке, но и сегодня не оставляет равнодушным ни одного человека, пришедшего в театр-оперетту.

Цена билетов: от 600 до 1500.