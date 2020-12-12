Знай наших: Тверичанка Наталья Непряева взяла бронзу на Кубке мира в Швейцарии

Наталья Непряева в забеге показала себя тонким стратегом. Фото: vk.com/Наталья Непряева

На этапе Кубка мира, который прошёл в швейцарском Давосе 12 декабря, спортсменка из Твери Наталья Непряева заняла третье место в индивидуальном спринте.

Золото спринта взяла Рози Бреннан из США, серебро - Анамария Лампич из Словения. Сразу после Натальи финишировала Надин Фендрих из Швейцарии.

Забег дался непросто тверской спортсменке: в начале дистанции Наталья держалась последней, на финишную прямую вышла четвёртой, и только последних метрах выгрызла медаль у швейцарки Надин Фендрих. Однако спортивные аналитики, комментировавшие соревнования, в один голос утверждали, что Непряева показала себя в Давосе тонким стратегом и в её исполнении можно бы рассчитывать на большее, чем бронзу.

Что ж, пожелаем нашей землячке побед! Тем более, что сезон только начинается.