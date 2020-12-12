Коронавирус в Твери, последние новости на 12 декабря 2020: на сколько увеличат инфекционный коечный фонд для зараженных COVID-19 в госпиталях региона

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 12 декабря: 230 человек заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 17565 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 12331 человек (+390 за сутки).

Изолированы 4824 человек (-162), умерли 410 человек (+2 за сутки).

Больше всего зараженных в населённых пунктах:

Тверь 5708 (+78)

Конаковский район 1223 (+17)

Ржев 1165 (+18)

Вышневолоцкий городской округ 1050 (+22)

Кимры 895 (+11)

Графика: Яндекс

Вопрос об увеличении ковидных коек в госпиталях региона рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 11 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в регионе инфекционные госпитали работают в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице, медицинской части № 141 в Удомле, Областном родильном доме и в роддоме №2.

До конца года коечный фонд будет увеличен до 2246 единиц. В перспективе - до 2916.

Также на заседании штаба говорили о том, как идёт обеспечение бесплатными лекарствами больных ковидом с легким течением заболевания, которые проходят лечение на дому.

Сегодня регион при содействии Минпромторга России законтрактовали лекарственные препараты практически на 100% выделенных из федерального бюджета средств – всего это более 47 млн рублей.

Бесплатные лекарства в регионе получили более 2100 пациентов с подтверждённым диагнозом либо с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Графика: ПТО

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