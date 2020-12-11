«Нет смысла людям портить Новый год»: губернатор Тверской области рассказал, почему не будет вводить локдаун

Губернатор Игорь Руденя в эфирной студии. Фото: ПТО

В Тверской области в новогодние и рождественские праздники власти никакого локдауна по типу питерского не планируют. Новогоднюю ночь можно будет встретить за столиком в ресторане, как в старые добрые времена. Об этом говорил в традиционном вечернем телеэфире 10 декабря губернатор Игорь Руденя. Разговор в студии, конечно же, касался не только предстоящих праздников ... но обо всем по порядку.

ПРО МЕДИЦИНУ В КОВИД

От коронавируса никуда не деться, но с ним надо жить, методики лечения наработаны. Мобилизована система здравоохранения, до конца года число инфекционных коек в госпиталях региона достигнет 2246.

Уже более 2 тысяч больных с лёгким течением ковида получили бесплатные наборы медикаментов. От федерации регион получил на эти цели более 47 млн рублей. Работа скорой помощи Верхневолжья усилена 22 скорыми, тестов на ковид день ото дня делают все больше.

ОТДЫХАЙ ПРЕДОХРАНЯЯСЬ

Кафе-рестораны в Новый год власти пока закрывать не собираются. Отметил губернатор, что кафе и рестораны четко соблюдают правила санитарной безопасности.

- Мы руководствуемся здравым смыслом и ведем консультации с бизнес-сообществом. Хочется поблагодарить руководителей кафе, ресторанов за поддержку и понимание нашей позиции, а также за четкое соблюдение требований мер эпидемиологической безопасности. Если так будет дальше обстановка складываться, то пока введение жестких ограничений не планируется. Нет смысла людям портить Новый год, — заявил Игорь Руденя.

Также при соблюдении требований санитарной безопасности продолжат работать музеи, театры и филармония.

НА ГОЛУБОМ ГАЗУ

С 1 января 2021 года стартует пятилетняя программа газификации Тверского региона. В рамках программы «голубое топливо» придёт в 10 негазифицированных муниципальных образований на юго-западе и северо-востоке. Всего на программу газификации Тверской области направят порядка 23,5 миллиардов рублей. 15,9 миллиардов инвестирует компания «Газпром», 7,6 миллиардов – средства региона. Договорённость с ресурсной компанией была достигнута 2 декабря, когда подписали программу газификации на пять лет – с 2021 по 2025 годы.

– Думаю, ни один из регионов не может продемонстрировать такое внимание со стороны федерального центра к программе газификации в таких цифрах. Плюс у нас подготовлена региональная программа синхронизации по подключению газа, – отметил Игорь Руденя. В рамках проекта «Газпром» построит газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями – «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино». А постройка межпоселковых газопроводов позволит газифицировать 42 населенных пункта.

Под занавес пятилетки уровень газификации Верхневолжья вырастет с 66% до 76%. А до 2030 года регион должны газифицировать полностью.

АВТОБУС ДО СОЛДАТА

С 12 декабря из Твери начнут ходить автобусы до Ржевского мемориала.

Поездка на мемориал для медработников-добровольцев будет бесплатной. – Надеюсь, что этот маршрут станет одним из любимых туристических направлений, по которому будут путешествовать жители нашего региона, – подчеркнул Игорь Руденя.

Протяжённость маршрута «Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату» составляет 130 километров. По расписанию два раза в день по нему будет ходить автобус туристического класса.

31.12 - ВЫХОДНОЙ?

- 31 декабря правительство Тверской области будет работать в зависимости от задач и ситуации. Предприятия же коммерческого сектора могут сами принимать решения, исходя из пожеланий трудовых коллективов.