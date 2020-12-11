Коронавирус в Твери, последние новости на 11 декабря 2020: кафе, рестораны, музеи и театры будут работать в новогодние и рождественские праздники

Рестораны и кафе, театры и музеи будут работать в Тверской области в Новый год 2021. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 11 декабря: 227 человек заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 17335 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 11941человека (+209 за сутки).

Изолированы 4986 человек (+14), умерли 408 человек (+4 за сутки).

Больше всего зараженных в населённых пунктах:

Тверь 5631 (+58)

Конаковский район 1206 (+6)

Ржев 1147 (+20)

Вышневолоцкий городской округ 1028 (+18)

Кимры 884 (+1)

Графика:Яндекс

В Тверской области в новогодние и рождественские дни власти не планируют вводить локдаун. Кафе, рестораны и прочий общепит, музеи и театры продолжат работу. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм. Новогоднюю ночь в Тверской области можно будет встретить за столом в ресторане, как в старые добрые времена.

Все вышеперечисленное пообещал в традиционном вечернем телеэфире 10 декабря губернатор Игорь Руденя.

Отметил что удовлетворён, как качеством работы коммерсантов от общепита и сферы развлечений - все соблюдают карантинные меры, так и работой местного здравоохранения. Наработаны методики лечения ковида, есть необходимый госпитальный фонд, началась бесплатная раздача лекарств для больных с легким течением коронавируса (их раздали уже 2 тыс пациентов). День ото дня увеличивается количество тестов на корону, закупят ещё 22 скорых.

Ну а уж отправляться гулять по общественным местам в Новый год - выбор каждого. Так что носите маски и будьте здоровы!