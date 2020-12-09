Коронавирус в Твери, последние новости на 9 декабря 2020: новые скорые для больниц и как тверичане собрали вкусняшки для мальчика Вани

На фото: новые машины скорой для районов и мальчик Ваня, у которого теперь есть вкусняшки, телефон и новые друзья. Фото: ПТО, vk.com/tverobl69

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 9 декабря: 221 человек заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 16888 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 11455 человек (+404 за сутки).

Изолированы 5030 человек (-186), умерли 403 человек (+3 за сутки).

Больше всего зараженных в населённых пунктах:

Тверь 5503 (+82)

Конаковский район 1186 (+53)

Ржев 1116 (+9)

Вышневолоцкий городской округ 990 (+10)

Кимры 872 (+7)

Графика: Яндекс

Днём 8 декабря на площади перед правительством Тверской области в торжественной обстановке врачам вручали новенькие автомобили скорой помощи. 22 новые машины скорой помощи марок «Ford» и «УАЗ» переданы в 15 больниц Тверской области. Они направлены в Кимрскую, Конаковскую, Осташковскую, Торжокскую, Весьегонскую, Западнодвинскую, Калязинскую, Кесовогорскую, Лихославльскую, Пеновскую, Рамешковскую и Спировскую ЦРБ, а также в Вышневолоцкую, Тверскую и Ржевскую станции скорой медицинской помощи.

Но не это событие всколыхнуло тверские соцсети, пользователей тронула история 12-летнего мальчика Вани, пациента областной детской больницы.

Ваня попал сюда на лечение из Чистореченского детского дома, который расположен в Андреапольском районе Тверской области.

Лежит один, родители его соседей по отделению подкармливают паренька вкусняшками. Жалеют.

Мальчик скучает и постоянно просит телефоны, чтоб позвонить воспитателям и маме.

Трогательный рассказ о мальчике с просьбой к жителям Твери привезти ему в больницу одежду и вкусности опубликовала в крупных тверских пабликах соцсети ВКонтакте мама одного из соседей Вани.

Она так же попросила, если кто сможет и телефон парнишке привезти.

Вот отрывок из ее поста: «...Сердце обливается кровью, когда вот так несправедливо... Ребёнок никому не нужен. Мы его, конечно, всем отделением подкармливаем, но почти все неместные и у самих немного провизии. Кормят в больнице хорошо, хватает, но не хватает вкусняшек, особенно, когда их и так нечасто кушаешь. Ребёнок за свои 12 лет пережил столько, сколько многие за всю жизнь не проживают. Поэтому, обращаюсь к тверичанам. Если у вас есть возможность, принесите в больницу передачку, какую-нибудь вкусняшку (как и все дети обожает фастфуд), может, какие вещи: футболки, кофты; мечтает о джоггерах. А если кто отдаст свой старый телефон (без сим-карты, для игр) - счастью не будет предела».

И вот ведь волшебная сила соцсетей! Люди откликнулись! Ване привезли и еду, и вещи, и даже телефон!

Тверичанин Сергей Бабурин приехал в больницу, привёз мобильник, пообщался с мальчиком, позже на своей странице в соцсети он написал:

«Корпоративов нет, все мероприятия тоже отменены, скидываться на подарки не придется, платье после удаленки не влезает, но желание гульнуть осталось, да так, чтобы помнить весь год. Есть предложение направить свою энергию в нужное русло, девиз акции #новыйгоддлявсех ... Иван - прикольный парень, говорит увлекается футболом».

В областном Минздраве и в областной детской больнице о ситуации с Ваней знают, относятся к появлению доброты горожан с пониманием и передачи не запрещают, хотя карантин из-за коронавируса.

Медики замечают, что Ване с учётом диеты можно, конечно же, не все вкусняшки, так что за его рационом они пристально следят.

Вот такая добрая предновогодняя история!