Как в Твери болеют коронавирусом: реальные истории переболевших COVID-19

Многим пришлось на своем опыте узнать, что такое коронавирус. Фото: Светлана Макеева

2020 год подходит к концу. Удастся ли его забыть? Вряд ли. Этот год принес многим испытания, многим пришлось на своем опыте узнать, что такое коронавирус. Только по официальным данным на 8 декабря 2020 года, зараза в нашем регионе унесла жизни 403 человек. К счастью, гораздо больше людей всё же справились и продолжают справляться с проклятым вирусом. Вот истории нескольких из них.

Светлана Максимова, депутат Государственной Думы РФ, 59 лет.

Она стала одной из первых известных в Твери (и за ее пределами) людей, которые заболели коронавирусом. 28 апреля была госпитализирована в Областную клиническую больницу с высокой температурой и кашлем. Врачи диагностировали у Максимовой воспаление легких, а чуть позже тест показал, что у нее коронавирус. Лежала в ОКБ три недели.

- Первую неделю у меня вообще было чувство, как будто я рыба, которую выкинули на берег, - рассказала нам Светлана Викторовна. - Так трудно было дышать, не хватало воздуха. КТ показал 92% поражения легких. Почти десять дней держалась температура 39,4. Мне три раза меняли антибиотики. Под аппарат ИВЛ меня не положили. Когда привезли в ОКБ, врачи сразу спросили, могу ли я дышать. Я ответила, что могу, хоть и было тяжело. Слышала, что после ИВЛ могут быть осложнения, поэтому лежала просто под кислородом. Но и сама старалась дышать. Меня медсестры, образно говоря, даже по рукам били, когда я снимала кислородную маску.

19 мая Светлану Максимову выписали из больницы. Сейчас Светлана Викторовна, по ее же словам, чувствует себя хорошо.

Светлана Максимова. Фото: Светлана Максимова/ВК

Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области, 39 лет.

Омбудсмен о том, что болел коронавирусом, сообщил 5 октября в соцсети:

- Извините, что так надолго выпал из активной жизни, работы и сети. Были определённые причины. С самого начала пандемии мы старались придерживаться всех мер предосторожности. На работе прекратили личный прием, несколько месяцев были на удаленке. Минимум личных контактов, никаких выездов за рубеж. В магазин только вечером, в маске и перчатках, даже протирали покупки антисептиком. Но он всё равно настиг, этот чёртов коронавирус. Свалил из всей семьи меня первого. Пять дней пытался бороться дома, потом ещё 10 дней в ковидном госпитале. Огромное спасибо нашим докторам за замечательную работу и внимание! Сергею Евгеньевичу Козлову за быстрый верный диагноз и лечение, Наталье Григорьевне Павлюк за помощь, поддержку и опеку. Всей команде Областной клинической больницы, вовремя установившей поражение легких и не давшей меня накрыть цитокиновому шторму. Благодарю И.В. Алышева и А.П. Харченко из Калининской ЦРБ за неоценимую помощь в сложнейшей переломной ситуации, когда зараза стала расползаться по семье и мы не знали, что делать с детьми, что будет завтра. Точные и выверенные действия придали сил и уверенности.

Антон Стамплевский в своем посте также отметил, что вирус очень коварный:

- Он бьет по иммунной системе, сильно выматывает, поражает разные внутренние органы, цепляется за старые болячки, обнажает новые изъяны в организме. И победить его непросто.

Но для этого нужно быть начеку всем, внимательнее! К себе, к окружающим. Не толпитесь, не торопитесь, не создавайте очереди, не дышите другим в затылки, не лезьте в скопление людей, наденьте маску и перчатки, обрабатывайте руки, мойте, мойте, мойте чаще. Это всё не шутки, не перестраховка.

Антон Стамплевский. Антон Стамплевский/FB

Кахраман Нуралиев, чемпион Европы по самбо, заслуженный тренер России, основатель детско-юношеской спортшколы борьбы «Олимп» в Твери, 56 лет.

Он рассказал «КП»-Тверь», что 6 ноября с подтвержденным коронавирусом был госпитализирован в ОКБ:

- Поднялась температура до 38 с лишним. Была сильная слабость в теле, ломота в суставах и мышцах, кашель. Сдал анализы в платной клинике, когда пришел положительный результат, вызвал «скорую». Отвезли в ОКБ как человека из группы риска - у меня астма.

Неделю провел в больнице. К кислороду не присоединяли. Так лежал. КТ показал 29% поражения легких. Всего около месяца болел. В принципе терпимо было, но два дня, когда в больнице лежал, очень тяжко. Обоняние и вкус также пропадали, но ненадолго, уже восстановились.

Был день, когда сознание немного путалось, плохо соображал. Это, опять же, когда в больницу попал. Но сейчас уже нормально себя чувствую.

Кахраман Нуралиев. Фото: ТИА

Сергей Алексеев, журналист, 43 года.

Наш коллега рассказал, что заразился в октябре и перенес коронавирус дома. В целом достаточно легко, если бы не один момент...

- Температура была два дня 37,3-37,5. Кашля не было. Сильно голова кружилась поначалу, но недолго. Помню, смотрел по телеку бой «Орла» (Хабиб Нурмагомедов - Ред.) с Гэтжи, и после каждого их движения, смены картинки голова «ехала». Это вообще было удивительно. На второй день болезни пропали обоняние и вкус. И не восстановились до сих пор. На прошлой неделе сдал ПЦР (отрицательный) и на антитела (они выработались). Но зато не было кашля и повреждения легких, - сообщил нам Сергей.

Сергей Алексеев. Фото: Сергей Алексеев/ВК

Отец Георгий (Белодуров), 61 год.

Священник сообщил в соцсети «друзьям», что попал в больницу с коронавирусом 21 октября. Отец Георгий написал, что первые три дня было облегчение, но потом стало хуже. Его положили под кислород, потом - в реанимацию, отказывали ноги.

- Пробую встать на ноги. Начался период «или ходить, или дышать». Попытки двигаться приводят к такой одышке и кашлю, что дышать невозможно, - писал тогда в посте священнослужитель.

Проблемой стало добраться до туалета, возили на каталке до двери туалета, дальше с огромным трудом передвигался всё же сам - каталка в дверь не проходила…

«КП»-Тверь» удалось связаться с отцом Георгием.

- Я до сих пор на карантине, сейчас уже дома, а началось всё с того, что стал задыхаться, - рассказал нам по телефону священник. - Было состояние, что вот-вот упаду в обморок. В итоге на «скорой», врач которой сначала предлагал остаться дома, меня доставили в горбольницу № 6 Твери, но затем отвезли в четвертую. Там пролежал полтора месяца. Температура поднималась выше 38 градусов.

Отец Георгий признался, что самым тяжелым для него было то, что ноги отказывали:

- Я в молодости занимался фехтованием, там дается хорошая тренировка для ног. И тут почувствовать, как у тебя отказывают ноги, было крайне удивительно. Однако отчаянию поддался всего один раз. Как-то ночью в палате что-то нужное мне упало под кровать, полез доставать. А потом чувствую, что обратно подняться не могу - ноги не работают. Был кратковременный момент отчаянья: всё, болезнь победила. Но я смог забраться обратно на руках. В них сила, слава Богу, осталась. Затем уже не позволял себе падать духом. Вера помогала.

По словам священника, сейчас он еще чувствует слабость в ногах, ходит не слишком уверенно.

- А также, когда просыпаюсь, часа два-три пестрит в глазах, все цвета неестественно яркие. Мерцание даже какое-то бывает. Это раздражает, конечно, непривычно.