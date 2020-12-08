ГИБДД назвала три критических дня недели, когда дети в Твери чаще попадают в ДТП

В Тверской области с января по ноябрь 2020 года произошло 174 ДТП с детьми. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего за 11 месяцев 2020 года в Тверском регионе произошло 174 дорожных происшествия с участием детей. За такой же период 2019 года их количество достигло показателя 200. В этом году уже погибли шестеро несовершеннолетних против четверых погибших в прошлом. Травмировались 190 человек, в 2019-м – 210.

При этом по вине самих несовершеннолетних стряслось 49 ЧП.

Сотрудники областной Госавтоинспекции предоставили «КП»-Тверь» статистическую информацию и поделились неожиданными наблюдениями.

По статистике, наиболее травмоопасные для детей в возрасте до 16 лет дни недели – понедельник, среда, пятница и суббота. Точный ответ, почему так происходит, сложно дать. Можно говорить о начале, середине и конце недели. В частности, сотрудники дорожной полиции предполагают, что в пятницу и субботу родители с детьми могут отправиться в краткосрочную поездку и попасть в аварию. Это же может касаться пеших прогулок в компании мам и пап или друзей.

Согласно статистическим данным, наиболее опасное время для детей до 16 лет – с 12:00 до 21:00. Многим из категории «до 16» ещё не так позволительно находиться вечером вне дома одним. Если ещё больше конкретизировать, то получается, что самый высокий риск попасть в аварию – время после уроков, с 15:00 до 18:00, когда многие школьники добираются до дома и предоставлены сами себе.

Зато вторник, четверг и воскресенье – самые безопасные для детей дни с точки зрения дорожного травматизма.

Что касается строгой статистики, то в непростом 2020-м шестеро несовершеннолетних погибли на районных дорогах и в прилежащих населённых пунктах. В Твери и на федеральных трассах таких трагедий с детьми, к счастью, не произошло.

Самыми насыщенными на происшествия с детьми стали июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь.

49 аварий с участием детей в Тверской области произошло по вине несовершеннолетних. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более чем в половине аварий юные жители области находились в автомобилях как пассажиры. 16 детей в возрасте до 12 лет перевозились с нарушением правил. Больше всего дети-пассажиры страдали в июле, августе и сентябре.

Под колёса автомобилей в роли пешеходов попали 54 ребенка, в 50% ситуаций – по собственной неосмотрительности. Двое погибли. Такие инциденты участились начиная с июля. Тенденция сохраняется и сейчас.

30 детей и подростков из 196 находились за рулём. Помимо велосипедов девять ездили на мототехнике, трое без шлемов. И трое управляли автомобилями. Пик травматизма с детьми-водителями пришёлся на июль-август.

Летом и осенью 2020 года регулярно в сводках ГИБДД появлялась информация о том, что молодые люди гоняют на двухколёсном транспорте без средств защиты и водительских прав. Страшный случай произошёл 29 июля в деревне Запрудье Калязинского района. Ночью трое подростков насмерть разбились на скутере. С того момента проблеме детского травматизма стали уделять особое внимание на областном уровне.

23 ребёнка, которые попали в аварию, ехали через Тверскую область транзитом и не являются её жителями.

За 11 месяцев отчётного периода вблизи образовательных учреждений произошло меньше ДТП, чем в 2019-м. Шесть против 14. По дороге туда или обратно – 10 происшествий вместо 24. Видимо, оказали воздействие многочисленные уроки безопасности и профилактические рейды.

В распределении по возрасту больше всего в аварии попадают подростки от 16 до 18 лет. Среди них половина – пассажиры. Многие из пострадавших пешеходов – дети в возрасте от 7 до 10 лет. Среди тех, кто управляет транспортом, внушительная доля мальчиков и девочек из категории «11-13 лет».

Будьте осторожны!