Прожиточный минимум, горячее питание школьников, градостроение: парламент Тверской области провёл очередное заседание

Коронавирус: на заседании депутаты были в масках. Фото: ЗСТО

Днем 3 декабря парламентарии собрались на шестьдесят третье заседание Законодательного Собрания Тверской области, на котором было рассмотрено 16 вопросов.

Депутаты поддержали инициативу губернатора Игоря Рудени по внесению изменения в недавно принятый закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2021 год». Данный показатель предложено скорректировать в сторону увеличения. В результате величина прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2021 год составит 9 875 рублей.

В соответствии с изменениями федерального законодательства депутаты внесли поправки в региональные законы в сфере образования. В частности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, предоставлено полномочие по осуществлению согласования назначения должностных лиц местных администраций, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования. Этим правом будет обладать министерство образования Тверской области. Кроме того, законодательно закрепляется положение об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях Тверской области.

Также внесены изменения в региональные законы, касающиеся компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа. Данные льготы будут распространяться на руководителей образовательных организаций и их заместителей, руководителей структурных подразделения образовательных организаций и их заместителей, в том числе не участвующих непосредственно в образовательном процессе. В связи с появлением в Тверской области нового вида муниципальных образований — муниципального округа — законодательно сохранены права на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогических работников муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах на территории муниципальных округов Тверской области.

После дискуссии областной парламент принял в первом чтении инициированный губернатором Игорем Руденей законопроект, вносящий изменения в закон «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и органами государственной власти Тверской области». Документ подготовлен в целях совершенствования системы регулирования отношений в сфере градостроительной деятельности и формирования эффективной градостроительной политики, направленной на сбалансированное пространственное развитие территории Тверской области.

В рамках заседания была заслушана и обсуждена информация руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области Павла Мироненко о деятельности учреждения.

Депутаты выступили в поддержку проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывающего поправки к Конституции РФ. Законопроектом вносятся уточнения, связанные с закреплением в Конституции наименования должности «сенатор Российской Федерации», предусматривается требование о постоянном проживании в РФ кандидата в депутаты Государственной Думы. Кроме того, закрепляются новые конституционные нормы по избранию Президента РФ и по кандидатуре Председателя Центральной избирательной комиссии РФ.

Законодательное Собрание поддержало обращение Архангельского областного Собрания депутатов к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации — Руководителю Аппарата Правительства РФ Григоренко Д.Ю. по вопросу наделения органов государственной власти субъектов РФ полномочиями по установлению дополнительных ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

В целях обеспечения наиболее комфортного проживания граждан в многоквартирных домах, в которых располагаются объекты общественного питания, Архангельское областное Собрание депутатов просит Правительство РФ рассмотреть вопрос наделения органов государственной власти субъектов РФ полномочиями по установлению дополнительных ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции. Тверские депутаты поддержали обращение своих архангельских коллег. В связи с переходом в Правительство Тверской области на должность министра здравоохранения заместителя председателя постоянного комитета по социальной политике Сергея Козлова принято решение о сложении с него депутатских полномочий.