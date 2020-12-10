Коронавирус в Твери, последние новости на 10 декабря 2020: 3 новые лаборатории, 46 пациентов на ИВЛ и никакого новогоднего локдауна

В Твери мягкие ограничительные меры по коронавирусу. Фото: Алина ПЕТРОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 10 декабря: 220 человек заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 17108 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 11732 человека (+227 за сутки).

Изолированы 4972 человек (-58), умерли 404 человек (+1 за сутки).

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В регионе запланировано открыть еще как минимум три лаборатории по диагностике ковида. Эту информацию озвучили на заседании регионального оперштаба 9 декабря. Открыть планируют не в Твери, а в районах.

По сравнению с весной объемы тестирования на COVID-19 в сутки в нашем регионе выросли почти в четыре раза. Всего, по информации оперштаба, сделано 369948 тестов.

Сейчас их делают по назначению врача в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центре имени В.П. Аваева, лаборатории при ОКБ, ТвГМУ, тверской станции переливания крови, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН.

Также тесты можно свободно сдать в некоторых частных медлабораториях. Где и за сколько это можно сделать в Твери, читайте здесь.

Кроме того, на совещании оперштаба вновь обратили внимание на планы по расширению госпитального фонда. На сегодняшний день в регионе развёрнуто 2146 коек. До конца увеличить их количество до 2246.

Кстати о койках, в Областной больнице Твери свободными остаются 11% коронавирусного коечного фонда. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Есть здесь и другие цифры коронавирусной статистики. К примеру, в реанимации ОКБ сейчас 46 ковидных больных, все они на аппаратах ИВЛ.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в регионе, власти не планируют вводить локдаун на новогодние праздники. К примеру, в Твери вот-вот заработает рождественская ярмарка.

12 декабря в 11:00 утра начнёт работу Рождественская ярмарка в Твери. Традиционно торговые ряды будут открыты в центре города - на улице Трехсвятской. Там уже установлены 24 домика.

Ярмарка будет работать ежедневно, кроме 1 января. В будние дни с 11:00 утра до 20:00 вечера, в выходные - до 21:00.

В этом году ярмарка пройдет со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Постетители смогут купить сувениры ручной работы, фермерские продукты, новогоднюю атрибутику и сфотографироваться у арт-объектов.