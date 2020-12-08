Как в Твери сделать прививку от коронавируса

Первые прививки от коронавируса начали делать в Тверской области. Фото: ПТО

Сделать прививку от коронавируса теперь будет возможно и в Тверской области, ранее эта кампания стартовала в столичном регионе. Сейчас прививать будут врачей, учитилей, соцработников - тех, каждый день общается с большим количеством людей.

Пока в Тверскую область пришла партия из 200 доз вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день сформирован предварительный список вакцинирующихся, пояснили официальные власти региона.

Как будут делать прививку от коронавируса в Тверской области:

Процесс вакцинации строго регламентирован: до введения препарат должен храниться в специальных условиях, при низких температурах. Перед применением ампула достается из морозильной камеры, а затем в течение 30 минут размораживается. Только после этой процедуры возможно само прививание.

Вакцинацию проводят в два этапа – через три недели после первой прививки человеку вводят второй компонент. Вакцина предназначена только для внутримышечного введения.

Требования вакцинируемым от коронавируса в Тверской области:

Первыми в Тверской области будут вакцинироваться люди, находящиеся в группе риска, а также сотрудники сфер здравоохранения и образования в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие тяжелых аллергических реакций, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний.