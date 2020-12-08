Новогодние площадки в Твери 2020/2021: елки, катки, почта Деда Мороза

Тверь украшают к Новому году 2020/2021. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Декабрь вступил в свои права, теперь сезон зимних забав открыт. Где в Твери откроются новогодние площадки 2020/2021. «Комсомолка» подготовила список главных новогодних локаций областной столицы.

ЦЕНТР

Главную городскую елку, украшенную светодиодными гирляндами, традиционно установили на площади Ленина. Всего в Центральном районе планируется поставить три ёлки: возле Театра кукол, стадиона «Химик» и торгового центра «Семь морей». Иллюминацию подключили на бульваре Радищева, Тверской площади, проспекте Победы и на Тверском проспекте. Арт-объекты и украшения появятся на улице Трехсвятской и бульваре Радищева.

ПРОЛЕТАРКА

В Пролетарском районе Комсомольскую площадь уже украшает светодиодный фонтан и четырнадцатиметровая светодинамическая ель.

ЗАВОЛЖЬЕ

В Заволжье, на площади Афанасия Никитина, установлена ель высотой 12 метров с гирляндой с эффектом стробоскопа.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН И ЮЖНЫЙ

В Московском районе горожан будут радовать нарядные зеленые красавицы возле ДЦ «Мир», в поселке Химинститута возле ДК «Синтетик», у Дворца культуры поселка Элеватор, в сквере на бульваре Цанова.

ГОРСАД

В Городском саду открыли почту Деда Мороза. Ящик для писем главному зимнему волшебнику установлен в зоне взрослых аттракционов и будет работать до конца декабря.

КАТКИ

Власти города планируют залить два катка: в Парке Победы и в Ландшафтном парке «Тьмака». Цены на прокат и порядок посещения площадок в связи с коронавирусом пока не определены.