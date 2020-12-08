Коронавирус в Твери, последние новости на 8 декабря 2020: начало вакцинации от COVID-19 и детсад с протекающей крышей

Вакцинация от коронавируса стартует в Тверской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 8 декабря: 221 человек заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 16667 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 11051 человек (+23 за сутки).

Изолированы 5216 человек (+198), умерли 400 человек (0 за сутки).

За все время сделано 362 084 теста (+2161 за последние сутки).

Сейчас стоит задача сократить сроки проведения лабораторных исследований и получения результатов пациентами.

Официальные данные на 7 декабря. Фото: Яндекс

Число заболевших в районах Тверской области:

Тверь 5421 +89

Конаковский район 1133 +18

Ржев 1107 +9

Вышневолоцкий городской округ 980 +12

Кимры 865 +3

Торжок 841 +21

Калининский район 714 +9

Осташковский городской округ 447 +6

Лихославльский район 421 +2

Торопецкий район 380

Нелидовский городской округ 371

Бологовский район 331 +15

Максатихинский район 293

Кашинский городской округ 287

Старицкий район 272 +1

Бежецкий район 260 +12

Калязинский район 193 +3

Торжокский район 182 +4

Оленинский муниципальный округ 180

Зубцовский район 176 +3

Западнодвинский муниципальный округ 171

Весьегонский муниципальный округ 154

Рамешковский район 150

Ржевский район 149 +4

Андреапольский муниципальный округ 145

Селижаровский район 129 +5

Спировский район 125

Кувшиновский район 113

Кимрский район 112

Кесовогорский район 96

Фировский район 68

Краснохолмский район 63

ЗАТО Озёрный 58 +5

Жарковский район 53

Лесной муниципальный округ 49

Сонковский район 47

Пеновский муниципальный округ 38

Бельский район 29

Сандовский муниципальный округ 24

Молоковский район 24

Удомельский городской округ 16

Пожалуй, главной новостью минувших суток стало поступление в регион первой партии вакцины от коронавируса. В Тверскую область пришла партия из 200 доз вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.

Как поясняют в правительстве региона, уже сформирован предварительный список вакцинирующихся. В первую очередь, это работники здравоохранения, образования и социальной сферы. В школах, к примеру, ещё на минувшей недели администрациями был проведён опрос среди учителей на предмет: кто желает привиться.

Ещё о препаратах, использующихся для лечения коронавируса:

В минувший понедельник стало известно, что линию по выпуску антибиотика "Меропенем" производства компании "Фармконцепт", который используется в том числе при лечении пациентов с коронавирусом, открыли в Тверской области. Компания будет выпускать до 100 тыс. флаконов препарата в сутки, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

Информацию о текущей крыше в детсаду Твери проверит прокуратура.

Информация о ненадлежащем состоянии кровли в МБДОУ «Детский сад № 160» в Твери ранее была опубликована в ряде тверских сми.

Детсад расположен на Сахаровском шоссе.

«По результатам проверки будет дана правовая оценка на предмет исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии в условиях пребывания детей в дошкольном учреждении», - сообщили в региональной прокуратуре.