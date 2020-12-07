Оленинский муниципальный округ Тверской области возглавил Олег Дубов

Олег Дубов на церемонии вступления в должность. Фото: ЗСТО

На должность главы Оленинского муниципального округа претендовали четыре человека. Конкурсная комиссия, в итоге, рекомендовала депутатам Оленинской муниципальной Думы кандидатуру прежнего главы района - Олега Дубова. На заседании Думы абсолютным большинством голосов депутаты одобрили решение комиссии.

Из истории вопроса: в связи с преобразованием района в муниципальный округ досрочно прекратили свои полномочия и руководители администраций шести сельских поселений Оленинского района.

Вступая в должность, Олег Дубов отметил, что продолжится реализация «Народной программы», сверстанной на основе наказов оленинских избирателей. Программа состоит из 743 наказов, четыреста из которых, по словам Дубова, уже исполнены.

- Новая структура позволит более эффективно управлять территорией. Это устранение лишней бюрократии, это централизованный бюджет. Это шаг вперед для только что появившегося муниципального округа, - отметил Олег Дубов.

В состав конкурсной комиссии входил депутат Законодательного Собрания Тверской области по Старицкому избирательному округу Константин Антонов. Он поздравил Олега Дубова и зачитал на церемонии вступления его в должность приветственный адрес от имени председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева, депутата по тому же округу.

«Убежден, что Ваш управленческий опыт и знание проблем территории помогут эффективно работать на этом ответственном посту, успешно решать задачи по развитию экономики и социальной сферы, повышению уровня жизни людей. На новом этапе Вам предстоит не только сохранить динамику современного муниципального округа, но и поднять на новый уровень программы модернизации инфраструктуры, благоустройства поселка Оленино, сел и деревень. Деятельность в должности главы муниципалитета всегда требует энергии, полной отдачи, высокой компетентности и дальновидности. Уверен, что сплоченная команда единомышленников и четкий план действий помогут Вам в достижении намеченных целей», - отмечается в приветственном адресе.

СПРАВКА «КП»

Олег Дубов родился 1 сентября 1967 года в городе Серов Свердловской области. В 1993 году закончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Работал в журналистике, в 1995-1996 годах являлся заместителем губернатора Тверской области. С 1996 года – глава Оленинского района Тверской области