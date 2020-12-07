Коронавирус в Твери, последние новости на 7 декабря 2020: Бывшему министру Тверской области отказали в условно-досрочном освобождении, частица мощей Александра Невского прибыла на вечное хранение в город

Коронавирус в Тверской области на убыль не идет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 7 декабря: 223 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 16446 случая заражения COVID-19.

Выздоровело 11028 человека (+24 за сутки).

Изолированы 5018 человек (+199), умерли 400 человек (0 за сутки).

За все время сделано 359 923 теста (+976 за последние сутки).

Сейчас стоит задача сократить сроки проведения лабораторных исследований и получения результатов пациентами.

Официальные данные на данный час. Фото: Яндекс

В районах картина заражений коронавирусом следующая:

Тверь 5332 +63

Конаковский район 1115 +15

Ржев 1098 +12

Вышневолоцкий городской округ 968 +24

Кимры 862 +4

Торжок 820 +5

Калининский район 705 +9

Осташковский городской округ 441 +3

Лихославльский район 419 +8

Торопецкий район 380 +9

Нелидовский городской округ 371 +3

Бологовский район 316 +1

Максатихинский район 293 +9

Кашинский городской округ 287 +3

Старицкий район 271 +8

Бежецкий район 248 +5

Калязинский район 190 +11

Оленинский муниципальный округ 180 +1

Торжокский район 178 +2

Зубцовский район 173

Западнодвинский муниципальный округ 171

Весьегонский муниципальный округ 154 +9

Рамешковский район 150 +1

Ржевский район 145 +1

Андреапольский муниципальный округ 145

Спировский район 125 +3

Селижаровский район 124 +3

Кувшиновский район 113 +1

Кимрский район 112

Кесовогорский район 96 +2

Фировский район 68 +5

Краснохолмский район 63 +1

Жарковский район 53

ЗАТО Озёрный 53

Лесной муниципальный округ 49

Сонковский район 47

Пеновский муниципальный округ 38 +2

Бельский район 29

Сандовский муниципальный округ 24

Молоковский район 24

Удомельский городской округ 16

Данные оперштаба Тверской области.

Экс-министр Тверской области Виктор Шафорост, отбывая четырёхлетний срок в колонии общего режима в Кировской области, захотел выйти досрочно, о чём составил прошение. Ходатайство о смягчении наказания рассматривал Кирово-Чепецкий районный суд и бывшему чиновнику отказал.

Напомним, еще с тремя соучастниками он поджег автомобиль "Toyota Highlander" стоимостью более миллиона рублей, принадлежавший одному из потерпевших по уголовному делу его брата.

В Тверь, в Александро-Невский храм на Привокзальной площади, митрополит Амвросий доставил ковчег с частицей мощей святого князя Александра Невского, защитника рубежей России и покровителя воинов.

В этом храме ковчег будет храниться вечно.

Мощи были переданы наместником Александро-Невской лавры епископом Кронштадтским Назарием по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в ответ на просьбу митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.