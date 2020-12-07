Коронавирус в Твери, последние новости на 7 декабря 2020: Бывшему министру Тверской области отказали в условно-досрочном освобождении, частица мощей Александра Невского прибыла на вечное хранение в город

Коронавирус в Тверской области на убыль не идет.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 7 декабря: 223 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 16446 случая заражения COVID-19.
Выздоровело 11028 человека (+24 за сутки).
Изолированы 5018 человек (+199), умерли 400 человек (0 за сутки).
За все время сделано 359 923 теста (+976 за последние сутки).
Сейчас стоит задача сократить сроки проведения лабораторных исследований и получения результатов пациентами.
Официальные данные на данный час. Фото: Яндекс
В районах картина заражений коронавирусом следующая:
Тверь 5332 +63
Конаковский район 1115 +15
Ржев 1098 +12
Вышневолоцкий городской округ 968 +24
Кимры 862 +4
Торжок 820 +5
Калининский район 705 +9
Осташковский городской округ 441 +3
Лихославльский район 419 +8
Торопецкий район 380 +9
Нелидовский городской округ 371 +3
Бологовский район 316 +1
Максатихинский район 293 +9
Кашинский городской округ 287 +3
Старицкий район 271 +8
Бежецкий район 248 +5
Калязинский район 190 +11
Оленинский муниципальный округ 180 +1
Торжокский район 178 +2
Зубцовский район 173
Западнодвинский муниципальный округ 171
Весьегонский муниципальный округ 154 +9
Рамешковский район 150 +1
Ржевский район 145 +1
Андреапольский муниципальный округ 145
Спировский район 125 +3
Селижаровский район 124 +3
Кувшиновский район 113 +1
Кимрский район 112
Кесовогорский район 96 +2
Фировский район 68 +5
Краснохолмский район 63 +1
Жарковский район 53
ЗАТО Озёрный 53
Лесной муниципальный округ 49
Сонковский район 47
Пеновский муниципальный округ 38 +2
Бельский район 29
Сандовский муниципальный округ 24
Молоковский район 24
Удомельский городской округ 16
Данные оперштаба Тверской области.
Экс-министр Тверской области Виктор Шафорост, отбывая четырёхлетний срок в колонии общего режима в Кировской области, захотел выйти досрочно, о чём составил прошение. Ходатайство о смягчении наказания рассматривал Кирово-Чепецкий районный суд и бывшему чиновнику отказал.
Напомним, еще с тремя соучастниками он поджег автомобиль "Toyota Highlander" стоимостью более миллиона рублей, принадлежавший одному из потерпевших по уголовному делу его брата.
В Тверь, в Александро-Невский храм на Привокзальной площади, митрополит Амвросий доставил ковчег с частицей мощей святого князя Александра Невского, защитника рубежей России и покровителя воинов.
В этом храме ковчег будет храниться вечно.
Мощи были переданы наместником Александро-Невской лавры епископом Кронштадтским Назарием по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в ответ на просьбу митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.