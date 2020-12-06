Коронавирус в Твери, последние новости на 6 декабря 2020: Президент побеседовал с волонтёром из-под Кашина, вдова Михаила Круга сменила фамилию

Коронавирус в Тверской области не отступает.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 6 декабря: 222 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 16223 случая заражения COVID-19.
Выздоровело 11004 человека (+28 за сутки).
Изолированы 4819 человек (+189), умерли 400 человек (+5 за сутки).
За все время сделано 358 947 тестов (+3991 за последние сутки).
Сейчас стоит задача сократить сроки проведения лабораторных исследований и получения результатов пациентами.
Динамика заболевания коронавирусом в Тверской области. Фото: Яндекс
В районах картина заражений коронавирусом следующая:
Тверь 5269 +65
Конаковский район 1100 +19
Ржев 1086 +8
Вышневолоцкий городской округ 944 +22
Кимры 858 +2
Торжок 815 +19
Калининский район 696 +6
Осташковский городской округ 438 +5
Лихославльский район 411 +2
Торопецкий район 371
Нелидовский городской округ 368 +4
Бологовский район 315 +17
Максатихинский район 284
Кашинский городской округ 284 +4
Старицкий район 263 +6
Бежецкий район 243 +1
Оленинский муниципальный округ 179
Калязинский район 179 +1
Торжокский район 176 +2
Зубцовский район 173 +1
Западнодвинский муниципальный округ 171 +6
Рамешковский район 149 +2
Весьегонский муниципальный округ 145
Ржевский район 144 +2
Андреапольский муниципальный округ 145 +14
Спировский район 122
Селижаровский район 121 +2
Кимрский район 112
Кувшиновский район 112 +4
Кесовогорский район 94
Фировский район 63
Краснохолмский район 62
Жарковский район 53 +2
Лесной муниципальный округ 49
ЗАТО Озёрный 53 +4
Сонковский район 47
Пеновский муниципальный округ 36 +1
Бельский район 29
Сандовский муниципальный округ 24
Молоковский район 24 +1
Удомельский городской округ 16
Данные оперштаба.
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