Коронавирус в Твери, последние новости на 6 декабря 2020: Президент побеседовал с волонтёром из-под Кашина, вдова Михаила Круга сменила фамилию

Коронавирус в Тверской области не отступает. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 6 декабря: 222 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 16223 случая заражения COVID-19.

Выздоровело 11004 человека (+28 за сутки).

Изолированы 4819 человек (+189), умерли 400 человек (+5 за сутки).

За все время сделано 358 947 тестов (+3991 за последние сутки).

Сейчас стоит задача сократить сроки проведения лабораторных исследований и получения результатов пациентами.

Динамика заболевания коронавирусом в Тверской области. Фото: Яндекс

В районах картина заражений коронавирусом следующая:

Тверь 5269 +65

Конаковский район 1100 +19

Ржев 1086 +8

Вышневолоцкий городской округ 944 +22

Кимры 858 +2

Торжок 815 +19

Калининский район 696 +6

Осташковский городской округ 438 +5

Лихославльский район 411 +2

Торопецкий район 371

Нелидовский городской округ 368 +4

Бологовский район 315 +17

Максатихинский район 284

Кашинский городской округ 284 +4

Старицкий район 263 +6

Бежецкий район 243 +1

Оленинский муниципальный округ 179

Калязинский район 179 +1

Торжокский район 176 +2

Зубцовский район 173 +1

Западнодвинский муниципальный округ 171 +6

Рамешковский район 149 +2

Весьегонский муниципальный округ 145

Ржевский район 144 +2

Андреапольский муниципальный округ 145 +14

Спировский район 122

Селижаровский район 121 +2

Кимрский район 112

Кувшиновский район 112 +4

Кесовогорский район 94

Фировский район 63

Краснохолмский район 62

Жарковский район 53 +2

Лесной муниципальный округ 49

ЗАТО Озёрный 53 +4

Сонковский район 47

Пеновский муниципальный округ 36 +1

Бельский район 29

Сандовский муниципальный округ 24

Молоковский район 24 +1

Удомельский городской округ 16

Данные оперштаба.

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